Signale / MetaTrader 5 / ICM MultiWay_ORB
Savell Martin

ICM MultiWay_ORB

Savell Martin
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
16 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 21%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
430
Gewinntrades:
240 (55.81%)
Verlusttrades:
190 (44.19%)
Bester Trade:
47.72 GBP
Schlechtester Trade:
-38.84 GBP
Bruttoprofit:
2 132.29 GBP (942 441 pips)
Bruttoverlust:
-1 672.17 GBP (819 010 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (46.33 GBP)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
283.58 GBP (14)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
58.61%
Max deposit load:
9.92%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
1.03
Long-Positionen:
188 (43.72%)
Short-Positionen:
242 (56.28%)
Profit-Faktor:
1.28
Mathematische Gewinnerwartung:
1.07 GBP
Durchschnittlicher Profit:
8.88 GBP
Durchschnittlicher Verlust:
-8.80 GBP
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-142.24 GBP)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-142.24 GBP (12)
Wachstum pro Monat :
-2.39%
Jahresprognose:
-29.06%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
10.48 GBP
Maximaler:
447.35 GBP (16.72%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
20.57% (447.29 GBP)
Kapital:
24.18% (484.34 GBP)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
DE40 97
USTEC 72
US500 58
US30 40
AUDCAD 34
AUDNZD 28
NZDCAD 23
USDCAD 22
GBPUSD 21
GBPCAD 12
EURGBP 11
EURUSD 7
EURCAD 5
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
DE40 -99
USTEC 309
US500 237
US30 -118
AUDCAD 75
AUDNZD 6
NZDCAD 55
USDCAD 28
GBPUSD 32
GBPCAD 29
EURGBP 13
EURUSD 14
EURCAD 12
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
DE40 -7.8K
USTEC 200K
US500 36K
US30 -120K
AUDCAD 1.2K
AUDNZD -2.0K
NZDCAD 2.6K
USDCAD 2.7K
GBPUSD 3.6K
GBPCAD 2.5K
EURGBP 825
EURUSD 1.6K
EURCAD 1.7K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +47.72 GBP
Schlechtester Trade: -39 GBP
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +46.33 GBP
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -142.24 GBP

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real8
0.00 × 28
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 15
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
ICTrading-MT5-4
0.37 × 43
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
Exness-MT5Real10
0.50 × 6
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
Alpari-MT5
1.04 × 54
VantageInternational-Live 4
1.05 × 101
ICMarketsSC-MT5
1.10 × 163
BlackBullMarkets-Live
1.27 × 33
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
Exness-MT5Real5
1.28 × 36
ICMarketsSC-MT5-4
1.36 × 5061
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
FPMarkets-Live
1.50 × 2
OxSecurities-Live
1.50 × 2
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.50 × 107
itexsys-Platform
1.67 × 6
noch 44 ...
Keine Bewertungen
2025.11.25 15:21
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.85% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 11:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.24 08:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.22 15:02
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 17:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.16 03:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 02:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 09:40
Share of trading days is too low
2025.09.09 09:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.09 08:40
Share of trading days is too low
2025.09.09 08:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.08 07:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 11:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 11:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 11:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.26 11:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.26 11:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
