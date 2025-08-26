- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
430
Gewinntrades:
240 (55.81%)
Verlusttrades:
190 (44.19%)
Bester Trade:
47.72 GBP
Schlechtester Trade:
-38.84 GBP
Bruttoprofit:
2 132.29 GBP (942 441 pips)
Bruttoverlust:
-1 672.17 GBP (819 010 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (46.33 GBP)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
283.58 GBP (14)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
58.61%
Max deposit load:
9.92%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
1.03
Long-Positionen:
188 (43.72%)
Short-Positionen:
242 (56.28%)
Profit-Faktor:
1.28
Mathematische Gewinnerwartung:
1.07 GBP
Durchschnittlicher Profit:
8.88 GBP
Durchschnittlicher Verlust:
-8.80 GBP
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-142.24 GBP)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-142.24 GBP (12)
Wachstum pro Monat :
-2.39%
Jahresprognose:
-29.06%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
10.48 GBP
Maximaler:
447.35 GBP (16.72%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
20.57% (447.29 GBP)
Kapital:
24.18% (484.34 GBP)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|DE40
|97
|USTEC
|72
|US500
|58
|US30
|40
|AUDCAD
|34
|AUDNZD
|28
|NZDCAD
|23
|USDCAD
|22
|GBPUSD
|21
|GBPCAD
|12
|EURGBP
|11
|EURUSD
|7
|EURCAD
|5
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|DE40
|-99
|USTEC
|309
|US500
|237
|US30
|-118
|AUDCAD
|75
|AUDNZD
|6
|NZDCAD
|55
|USDCAD
|28
|GBPUSD
|32
|GBPCAD
|29
|EURGBP
|13
|EURUSD
|14
|EURCAD
|12
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|DE40
|-7.8K
|USTEC
|200K
|US500
|36K
|US30
|-120K
|AUDCAD
|1.2K
|AUDNZD
|-2.0K
|NZDCAD
|2.6K
|USDCAD
|2.7K
|GBPUSD
|3.6K
|GBPCAD
|2.5K
|EURGBP
|825
|EURUSD
|1.6K
|EURCAD
|1.7K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +47.72 GBP
Schlechtester Trade: -39 GBP
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +46.33 GBP
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -142.24 GBP
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 28
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 32
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 15
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
Exness-MT5Real7
|0.33 × 12
|
ICTrading-MT5-4
|0.37 × 43
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.42 × 148
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.50 × 4
|
Exness-MT5Real10
|0.50 × 6
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 1
|
Alpari-MT5
|1.04 × 54
|
VantageInternational-Live 4
|1.05 × 101
|
ICMarketsSC-MT5
|1.10 × 163
|
BlackBullMarkets-Live
|1.27 × 33
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.28 × 36
|
Exness-MT5Real5
|1.28 × 36
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.36 × 5061
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
FPMarkets-Live
|1.50 × 2
|
OxSecurities-Live
|1.50 × 2
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|1.50 × 107
|
itexsys-Platform
|1.67 × 6
noch 44 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
21%
0
0
USD
USD
2K
GBP
GBP
16
100%
430
55%
59%
1.27
1.07
GBP
GBP
24%
1:500