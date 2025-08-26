シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / ICM MultiWay_ORB
Savell Martin

ICM MultiWay_ORB

Savell Martin
レビュー0件
信頼性
16週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 20%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
429
利益トレード:
239 (55.71%)
損失トレード:
190 (44.29%)
ベストトレード:
47.72 GBP
最悪のトレード:
-38.84 GBP
総利益:
2 124.43 GBP (937 932 pips)
総損失:
-1 672.17 GBP (819 010 pips)
最大連続の勝ち:
20 (46.33 GBP)
最大連続利益:
283.58 GBP (14)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
58.61%
最大入金額:
9.92%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
20
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
1.01
長いトレード:
188 (43.82%)
短いトレード:
241 (56.18%)
プロフィットファクター:
1.27
期待されたペイオフ:
1.05 GBP
平均利益:
8.89 GBP
平均損失:
-8.80 GBP
最大連続の負け:
12 (-142.24 GBP)
最大連続損失:
-142.24 GBP (12)
月間成長:
-2.52%
年間予想:
-30.53%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
10.48 GBP
最大の:
447.35 GBP (16.72%)
比較ドローダウン:
残高による:
20.57% (447.29 GBP)
エクイティによる:
24.18% (484.34 GBP)

配布

シンボル ディール Sell Buy
DE40 96
USTEC 72
US500 58
US30 40
AUDCAD 34
AUDNZD 28
NZDCAD 23
USDCAD 22
GBPUSD 21
GBPCAD 12
EURGBP 11
EURUSD 7
EURCAD 5
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
DE40 -109
USTEC 309
US500 237
US30 -118
AUDCAD 75
AUDNZD 6
NZDCAD 55
USDCAD 28
GBPUSD 32
GBPCAD 29
EURGBP 13
EURUSD 14
EURCAD 12
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
DE40 -12K
USTEC 200K
US500 36K
US30 -120K
AUDCAD 1.2K
AUDNZD -2.0K
NZDCAD 2.6K
USDCAD 2.7K
GBPUSD 3.6K
GBPCAD 2.5K
EURGBP 825
EURUSD 1.6K
EURCAD 1.7K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +47.72 GBP
最悪のトレード: -39 GBP
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +46.33 GBP
最大連続損失: -142.24 GBP

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real8
0.00 × 28
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 15
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
ICTrading-MT5-4
0.37 × 43
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
Exness-MT5Real10
0.50 × 6
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
Alpari-MT5
1.04 × 54
VantageInternational-Live 4
1.05 × 101
ICMarketsSC-MT5
1.10 × 163
BlackBullMarkets-Live
1.27 × 33
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
Exness-MT5Real5
1.28 × 36
ICMarketsSC-MT5-4
1.36 × 5061
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
FPMarkets-Live
1.50 × 2
OxSecurities-Live
1.50 × 2
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.50 × 107
itexsys-Platform
1.67 × 6
44 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2025.11.25 15:21
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.85% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 11:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.24 08:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.22 15:02
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 17:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.16 03:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 02:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 09:40
Share of trading days is too low
2025.09.09 09:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.09 08:40
Share of trading days is too low
2025.09.09 08:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.08 07:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 11:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 11:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 11:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.26 11:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.26 11:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
ICM MultiWay_ORB
30 USD/月
20%
0
0
USD
2K
GBP
16
100%
429
55%
59%
1.27
1.05
GBP
24%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください