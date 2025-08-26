- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
429
利益トレード:
239 (55.71%)
損失トレード:
190 (44.29%)
ベストトレード:
47.72 GBP
最悪のトレード:
-38.84 GBP
総利益:
2 124.43 GBP (937 932 pips)
総損失:
-1 672.17 GBP (819 010 pips)
最大連続の勝ち:
20 (46.33 GBP)
最大連続利益:
283.58 GBP (14)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
58.61%
最大入金額:
9.92%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
20
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
1.01
長いトレード:
188 (43.82%)
短いトレード:
241 (56.18%)
プロフィットファクター:
1.27
期待されたペイオフ:
1.05 GBP
平均利益:
8.89 GBP
平均損失:
-8.80 GBP
最大連続の負け:
12 (-142.24 GBP)
最大連続損失:
-142.24 GBP (12)
月間成長:
-2.52%
年間予想:
-30.53%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
10.48 GBP
最大の:
447.35 GBP (16.72%)
比較ドローダウン:
残高による:
20.57% (447.29 GBP)
エクイティによる:
24.18% (484.34 GBP)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|DE40
|96
|USTEC
|72
|US500
|58
|US30
|40
|AUDCAD
|34
|AUDNZD
|28
|NZDCAD
|23
|USDCAD
|22
|GBPUSD
|21
|GBPCAD
|12
|EURGBP
|11
|EURUSD
|7
|EURCAD
|5
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|DE40
|-109
|USTEC
|309
|US500
|237
|US30
|-118
|AUDCAD
|75
|AUDNZD
|6
|NZDCAD
|55
|USDCAD
|28
|GBPUSD
|32
|GBPCAD
|29
|EURGBP
|13
|EURUSD
|14
|EURCAD
|12
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|DE40
|-12K
|USTEC
|200K
|US500
|36K
|US30
|-120K
|AUDCAD
|1.2K
|AUDNZD
|-2.0K
|NZDCAD
|2.6K
|USDCAD
|2.7K
|GBPUSD
|3.6K
|GBPCAD
|2.5K
|EURGBP
|825
|EURUSD
|1.6K
|EURCAD
|1.7K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +47.72 GBP
最悪のトレード: -39 GBP
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +46.33 GBP
最大連続損失: -142.24 GBP
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Exness-MT5Real8
|0.00 × 28
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 32
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
VantageInternational-Live 15
|0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
Exness-MT5Real7
|0.33 × 12
ICTrading-MT5-4
|0.37 × 43
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-4
|0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
|0.50 × 4
Exness-MT5Real10
|0.50 × 6
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 1
Alpari-MT5
|1.04 × 54
VantageInternational-Live 4
|1.05 × 101
ICMarketsSC-MT5
|1.10 × 163
BlackBullMarkets-Live
|1.27 × 33
TradeMaxGlobal-Live
|1.28 × 36
Exness-MT5Real5
|1.28 × 36
ICMarketsSC-MT5-4
|1.36 × 5061
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
FPMarkets-Live
|1.50 × 2
OxSecurities-Live
|1.50 × 2
ForexClubBY-MT5 Real Server
|1.50 × 107
itexsys-Platform
|1.67 × 6
