- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
41
Profit Trade:
30 (73.17%)
Loss Trade:
11 (26.83%)
Best Trade:
35.96 GBP
Worst Trade:
-15.75 GBP
Profitto lordo:
181.32 GBP (6 473 pips)
Perdita lorda:
-133.34 GBP (4 321 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (29.26 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
35.96 GBP (1)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
57.88%
Massimo carico di deposito:
9.10%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
37
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
0.94
Long Trade:
19 (46.34%)
Short Trade:
22 (53.66%)
Fattore di profitto:
1.36
Profitto previsto:
1.17 GBP
Profitto medio:
6.04 GBP
Perdita media:
-12.12 GBP
Massime perdite consecutive:
3 (-29.24 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-31.25 GBP (2)
Crescita mensile:
2.47%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.48 GBP
Massimale:
50.96 GBP (2.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.54% (52.04 GBP)
Per equità:
24.18% (484.34 GBP)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|23
|NZDCAD
|10
|GBPUSD
|5
|EURUSD
|2
|USDCAD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|23
|NZDCAD
|16
|GBPUSD
|19
|EURUSD
|4
|USDCAD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|-1.3K
|NZDCAD
|863
|GBPUSD
|2.1K
|EURUSD
|391
|USDCAD
|128
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +35.96 GBP
Worst Trade: -16 GBP
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +29.26 GBP
Massima perdita consecutiva: -29.24 GBP
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 5
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 32
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
Exness-MT5Real7
|0.33 × 12
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ICTrading-MT5-4
|0.41 × 34
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.42 × 148
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.50 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.62 × 177
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.81 × 4484
|
VantageInternational-Live 4
|0.90 × 89
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.94 × 4746
|
Alpari-MT5
|1.04 × 54
|
ICMarketsSC-MT5
|1.14 × 149
|
Exness-MT5Real5
|1.14 × 35
|
Exness-MT5Real31
|1.17 × 6
|
BlackBullMarkets-Live
|1.25 × 32
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.28 × 36
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
OxSecurities-Live
|1.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|1.50 × 2
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|1.50 × 107
|
Opogroup-Server1
|1.92 × 26
Non ci sono recensioni
