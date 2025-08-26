- 成长
交易:
429
盈利交易:
239 (55.71%)
亏损交易:
190 (44.29%)
最好交易:
47.72 GBP
最差交易:
-38.84 GBP
毛利:
2 124.43 GBP (937 932 pips)
毛利亏损:
-1 672.17 GBP (819 010 pips)
最大连续赢利:
20 (46.33 GBP)
最大连续盈利:
283.58 GBP (14)
夏普比率:
0.09
交易活动:
58.61%
最大入金加载:
9.92%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
20
平均持有时间:
1 一天
采收率:
1.01
长期交易:
188 (43.82%)
短期交易:
241 (56.18%)
利润因子:
1.27
预期回报:
1.05 GBP
平均利润:
8.89 GBP
平均损失:
-8.80 GBP
最大连续失误:
12 (-142.24 GBP)
最大连续亏损:
-142.24 GBP (12)
每月增长:
-2.52%
年度预测:
-30.53%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
10.48 GBP
最大值:
447.35 GBP (16.72%)
相对跌幅:
结余:
20.57% (447.29 GBP)
净值:
24.18% (484.34 GBP)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|DE40
|96
|USTEC
|72
|US500
|58
|US30
|40
|AUDCAD
|34
|AUDNZD
|28
|NZDCAD
|23
|USDCAD
|22
|GBPUSD
|21
|GBPCAD
|12
|EURGBP
|11
|EURUSD
|7
|EURCAD
|5
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|DE40
|-109
|USTEC
|309
|US500
|237
|US30
|-118
|AUDCAD
|75
|AUDNZD
|6
|NZDCAD
|55
|USDCAD
|28
|GBPUSD
|32
|GBPCAD
|29
|EURGBP
|13
|EURUSD
|14
|EURCAD
|12
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|DE40
|-12K
|USTEC
|200K
|US500
|36K
|US30
|-120K
|AUDCAD
|1.2K
|AUDNZD
|-2.0K
|NZDCAD
|2.6K
|USDCAD
|2.7K
|GBPUSD
|3.6K
|GBPCAD
|2.5K
|EURGBP
|825
|EURUSD
|1.6K
|EURCAD
|1.7K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +47.72 GBP
最差交易: -39 GBP
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +46.33 GBP
最大连续亏损: -142.24 GBP
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 28
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 32
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 15
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
Exness-MT5Real7
|0.33 × 12
|
ICTrading-MT5-4
|0.37 × 43
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.42 × 148
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.50 × 4
|
Exness-MT5Real10
|0.50 × 6
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 1
|
Alpari-MT5
|1.04 × 54
|
VantageInternational-Live 4
|1.05 × 101
|
ICMarketsSC-MT5
|1.10 × 163
|
BlackBullMarkets-Live
|1.27 × 33
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.28 × 36
|
Exness-MT5Real5
|1.28 × 36
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.36 × 5061
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
FPMarkets-Live
|1.50 × 2
|
OxSecurities-Live
|1.50 × 2
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|1.50 × 107
|
itexsys-Platform
|1.67 × 6
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
20%
0
0
USD
USD
2K
GBP
GBP
16
100%
429
55%
59%
1.27
1.05
GBP
GBP
24%
1:500