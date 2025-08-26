信号部分
信号 / MetaTrader 5 / ICM MultiWay_ORB
Savell Martin

ICM MultiWay_ORB

Savell Martin
0条评论
可靠性
16
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 20%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
429
盈利交易:
239 (55.71%)
亏损交易:
190 (44.29%)
最好交易:
47.72 GBP
最差交易:
-38.84 GBP
毛利:
2 124.43 GBP (937 932 pips)
毛利亏损:
-1 672.17 GBP (819 010 pips)
最大连续赢利:
20 (46.33 GBP)
最大连续盈利:
283.58 GBP (14)
夏普比率:
0.09
交易活动:
58.61%
最大入金加载:
9.92%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
20
平均持有时间:
1 一天
采收率:
1.01
长期交易:
188 (43.82%)
短期交易:
241 (56.18%)
利润因子:
1.27
预期回报:
1.05 GBP
平均利润:
8.89 GBP
平均损失:
-8.80 GBP
最大连续失误:
12 (-142.24 GBP)
最大连续亏损:
-142.24 GBP (12)
每月增长:
-2.52%
年度预测:
-30.53%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
10.48 GBP
最大值:
447.35 GBP (16.72%)
相对跌幅:
结余:
20.57% (447.29 GBP)
净值:
24.18% (484.34 GBP)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
DE40 96
USTEC 72
US500 58
US30 40
AUDCAD 34
AUDNZD 28
NZDCAD 23
USDCAD 22
GBPUSD 21
GBPCAD 12
EURGBP 11
EURUSD 7
EURCAD 5
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
DE40 -109
USTEC 309
US500 237
US30 -118
AUDCAD 75
AUDNZD 6
NZDCAD 55
USDCAD 28
GBPUSD 32
GBPCAD 29
EURGBP 13
EURUSD 14
EURCAD 12
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
DE40 -12K
USTEC 200K
US500 36K
US30 -120K
AUDCAD 1.2K
AUDNZD -2.0K
NZDCAD 2.6K
USDCAD 2.7K
GBPUSD 3.6K
GBPCAD 2.5K
EURGBP 825
EURUSD 1.6K
EURCAD 1.7K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +47.72 GBP
最差交易: -39 GBP
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +46.33 GBP
最大连续亏损: -142.24 GBP

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real8
0.00 × 28
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 15
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
ICTrading-MT5-4
0.37 × 43
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
Exness-MT5Real10
0.50 × 6
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
Alpari-MT5
1.04 × 54
VantageInternational-Live 4
1.05 × 101
ICMarketsSC-MT5
1.10 × 163
BlackBullMarkets-Live
1.27 × 33
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
Exness-MT5Real5
1.28 × 36
ICMarketsSC-MT5-4
1.36 × 5061
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
FPMarkets-Live
1.50 × 2
OxSecurities-Live
1.50 × 2
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.50 × 107
itexsys-Platform
1.67 × 6
44 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
没有评论
2025.11.25 15:21
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.85% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 11:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.24 08:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.22 15:02
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 17:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.16 03:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 02:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 09:40
Share of trading days is too low
2025.09.09 09:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.09 08:40
Share of trading days is too low
2025.09.09 08:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.08 07:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 11:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 11:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 11:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.26 11:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.26 11:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
ICM MultiWay_ORB
每月30 USD
20%
0
0
USD
2K
GBP
16
100%
429
55%
59%
1.27
1.05
GBP
24%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载