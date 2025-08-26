SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / ICMarkets MultiWay
Savell Martin

ICMarkets MultiWay

Savell Martin
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 2%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
41
Kârla kapanan işlemler:
30 (73.17%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (26.83%)
En iyi işlem:
35.96 GBP
En kötü işlem:
-15.75 GBP
Brüt kâr:
181.32 GBP (6 473 pips)
Brüt zarar:
-133.34 GBP (4 321 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (29.26 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
35.96 GBP (1)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
57.88%
Maks. mevduat yükü:
9.10%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
37
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
0.94
Alış işlemleri:
19 (46.34%)
Satış işlemleri:
22 (53.66%)
Kâr faktörü:
1.36
Beklenen getiri:
1.17 GBP
Ortalama kâr:
6.04 GBP
Ortalama zarar:
-12.12 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-29.24 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-31.25 GBP (2)
Aylık büyüme:
2.47%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10.48 GBP
Maksimum:
50.96 GBP (2.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.54% (52.04 GBP)
Varlığa göre:
24.18% (484.34 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 23
NZDCAD 10
GBPUSD 5
EURUSD 2
USDCAD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 23
NZDCAD 16
GBPUSD 19
EURUSD 4
USDCAD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD -1.3K
NZDCAD 863
GBPUSD 2.1K
EURUSD 391
USDCAD 128
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +35.96 GBP
En kötü işlem: -16 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +29.26 GBP
Maksimum ardışık zarar: -29.24 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real10
0.00 × 5
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICTrading-MT5-4
0.41 × 34
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
FusionMarkets-Live
0.62 × 177
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
ICMarketsSC-MT5-4
0.81 × 4484
VantageInternational-Live 4
0.90 × 89
ICMarketsSC-MT5-2
0.94 × 4746
Alpari-MT5
1.04 × 54
ICMarketsSC-MT5
1.14 × 149
Exness-MT5Real5
1.14 × 35
Exness-MT5Real31
1.17 × 6
BlackBullMarkets-Live
1.25 × 32
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
OxSecurities-Live
1.50 × 2
FPMarkets-Live
1.50 × 2
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.50 × 107
Opogroup-Server1
1.92 × 26
38 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.22 17:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.16 03:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 02:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 09:40
Share of trading days is too low
2025.09.09 09:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.09 08:40
Share of trading days is too low
2025.09.09 08:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.08 07:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 11:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 11:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 11:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.26 11:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.26 11:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
ICMarkets MultiWay
Ayda 30 USD
2%
0
0
USD
2K
GBP
3
100%
41
73%
58%
1.35
1.17
GBP
24%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.