İşlemler:
41
Kârla kapanan işlemler:
30 (73.17%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (26.83%)
En iyi işlem:
35.96 GBP
En kötü işlem:
-15.75 GBP
Brüt kâr:
181.32 GBP (6 473 pips)
Brüt zarar:
-133.34 GBP (4 321 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (29.26 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
35.96 GBP (1)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
57.88%
Maks. mevduat yükü:
9.10%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
37
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
0.94
Alış işlemleri:
19 (46.34%)
Satış işlemleri:
22 (53.66%)
Kâr faktörü:
1.36
Beklenen getiri:
1.17 GBP
Ortalama kâr:
6.04 GBP
Ortalama zarar:
-12.12 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-29.24 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-31.25 GBP (2)
Aylık büyüme:
2.47%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10.48 GBP
Maksimum:
50.96 GBP (2.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.54% (52.04 GBP)
Varlığa göre:
24.18% (484.34 GBP)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|23
|NZDCAD
|10
|GBPUSD
|5
|EURUSD
|2
|USDCAD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|23
|NZDCAD
|16
|GBPUSD
|19
|EURUSD
|4
|USDCAD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|-1.3K
|NZDCAD
|863
|GBPUSD
|2.1K
|EURUSD
|391
|USDCAD
|128
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +35.96 GBP
En kötü işlem: -16 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +29.26 GBP
Maksimum ardışık zarar: -29.24 GBP
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 5
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 32
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
Exness-MT5Real7
|0.33 × 12
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ICTrading-MT5-4
|0.41 × 34
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.42 × 148
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.50 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.62 × 177
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.81 × 4484
|
VantageInternational-Live 4
|0.90 × 89
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.94 × 4746
|
Alpari-MT5
|1.04 × 54
|
ICMarketsSC-MT5
|1.14 × 149
|
Exness-MT5Real5
|1.14 × 35
|
Exness-MT5Real31
|1.17 × 6
|
BlackBullMarkets-Live
|1.25 × 32
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.28 × 36
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
OxSecurities-Live
|1.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|1.50 × 2
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|1.50 × 107
|
Opogroup-Server1
|1.92 × 26
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
2%
0
0
USD
USD
2K
GBP
GBP
3
100%
41
73%
58%
1.35
1.17
GBP
GBP
24%
1:500