SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Bounce Edge
Ervand Oganesyan

Bounce Edge

Ervand Oganesyan
0 comentários
Confiabilidade
35 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 51%
Bybit-Live
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
85
Negociações com lucro:
73 (85.88%)
Negociações com perda:
12 (14.12%)
Melhor negociação:
15.15 UST
Pior negociação:
-29.12 UST
Lucro bruto:
166.00 UST (16 552 pips)
Perda bruta:
-99.79 UST (7 751 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (19.36 UST)
Máximo lucro consecutivo:
36.65 UST (7)
Índice de Sharpe:
0.19
Atividade de negociação:
85.36%
Depósito máximo carregado:
22.69%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
7 dias
Fator de recuperação:
1.32
Negociações longas:
41 (48.24%)
Negociações curtas:
44 (51.76%)
Fator de lucro:
1.66
Valor esperado:
0.78 UST
Lucro médio:
2.27 UST
Perda média:
-8.32 UST
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-47.37 UST)
Máxima perda consecutiva:
-47.37 UST (3)
Crescimento mensal:
17.77%
Previsão anual:
215.66%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.18 UST
Máximo:
50.09 UST (18.57%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
29.51% (50.15 UST)
Pelo Capital Líquido:
25.81% (43.12 UST)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD+ 34
NZDCHF+ 26
EURGBP+ 25
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD+ 39
NZDCHF+ -14
EURGBP+ 42
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD+ 6.2K
NZDCHF+ -1.3K
EURGBP+ 3.9K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +15.15 UST
Pior negociação: -29 UST
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +19.36 UST
Máxima perda consecutiva: -47.37 UST

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Bybit-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.03 10:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 01:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.17 06:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.11 05:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 03:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.23 07:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.20 09:23
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.10.17 08:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.17 08:21
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.73% of days out of 173 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 12:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.10 07:16
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.08 01:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.08 01:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.01 09:59
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.30 02:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.26 08:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Bounce Edge
30 USD por mês
51%
0
0
USD
166
UST
35
100%
85
85%
85%
1.66
0.78
UST
30%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.