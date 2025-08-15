- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
85
Negociações com lucro:
73 (85.88%)
Negociações com perda:
12 (14.12%)
Melhor negociação:
15.15 UST
Pior negociação:
-29.12 UST
Lucro bruto:
166.00 UST (16 552 pips)
Perda bruta:
-99.79 UST (7 751 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (19.36 UST)
Máximo lucro consecutivo:
36.65 UST (7)
Índice de Sharpe:
0.19
Atividade de negociação:
85.36%
Depósito máximo carregado:
22.69%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
7 dias
Fator de recuperação:
1.32
Negociações longas:
41 (48.24%)
Negociações curtas:
44 (51.76%)
Fator de lucro:
1.66
Valor esperado:
0.78 UST
Lucro médio:
2.27 UST
Perda média:
-8.32 UST
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-47.37 UST)
Máxima perda consecutiva:
-47.37 UST (3)
Crescimento mensal:
17.77%
Previsão anual:
215.66%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.18 UST
Máximo:
50.09 UST (18.57%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
29.51% (50.15 UST)
Pelo Capital Líquido:
25.81% (43.12 UST)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD+
|34
|NZDCHF+
|26
|EURGBP+
|25
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD+
|39
|NZDCHF+
|-14
|EURGBP+
|42
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD+
|6.2K
|NZDCHF+
|-1.3K
|EURGBP+
|3.9K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +15.15 UST
Pior negociação: -29 UST
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +19.36 UST
Máxima perda consecutiva: -47.37 UST
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Bybit-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
51%
0
0
USD
USD
166
UST
UST
35
100%
85
85%
85%
1.66
0.78
UST
UST
30%
1:500