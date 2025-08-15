- 자본
- 축소
트레이드:
88
이익 거래:
75 (85.22%)
손실 거래:
13 (14.77%)
최고의 거래:
15.15 UST
최악의 거래:
-29.12 UST
총 수익:
172.58 UST (17 242 pips)
총 손실:
-101.97 UST (7 985 pips)
연속 최대 이익:
12 (19.36 UST)
연속 최대 이익:
36.65 UST (7)
샤프 비율:
0.20
거래 활동:
86.36%
최대 입금량:
22.69%
최근 거래:
4 일 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
7 일
회복 요인:
1.41
롱(주식매수):
41 (46.59%)
숏(주식차입매도):
47 (53.41%)
수익 요인:
1.69
기대수익:
0.80 UST
평균 이익:
2.30 UST
평균 손실:
-7.84 UST
연속 최대 손실:
3 (-47.37 UST)
연속 최대 손실:
-47.37 UST (3)
월별 성장률:
12.30%
연간 예측:
149.27%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.18 UST
최대한의:
50.09 UST (18.57%)
상대적 삭감:
잔고별:
29.51% (50.15 UST)
자본금별:
25.81% (43.12 UST)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD+
|36
|EURGBP+
|26
|NZDCHF+
|26
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD+
|40
|EURGBP+
|45
|NZDCHF+
|-14
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD+
|6.5K
|EURGBP+
|4.1K
|NZDCHF+
|-1.3K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +15.15 UST
최악의 거래: -29 UST
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +19.36 UST
연속 최대 손실: -47.37 UST
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Bybit-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
BounceEdge EA: https://www.mql5.com/en/market/product/147037
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
55%
0
0
USD
USD
171
UST
UST
36
100%
88
85%
86%
1.69
0.80
UST
UST
30%
1:500