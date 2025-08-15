시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Bounce Edge
Ervand Oganesyan

Bounce Edge

Ervand Oganesyan
0 리뷰
안정성
36
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 55%
Bybit-Live
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
88
이익 거래:
75 (85.22%)
손실 거래:
13 (14.77%)
최고의 거래:
15.15 UST
최악의 거래:
-29.12 UST
총 수익:
172.58 UST (17 242 pips)
총 손실:
-101.97 UST (7 985 pips)
연속 최대 이익:
12 (19.36 UST)
연속 최대 이익:
36.65 UST (7)
샤프 비율:
0.20
거래 활동:
86.36%
최대 입금량:
22.69%
최근 거래:
4 일 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
7 일
회복 요인:
1.41
롱(주식매수):
41 (46.59%)
숏(주식차입매도):
47 (53.41%)
수익 요인:
1.69
기대수익:
0.80 UST
평균 이익:
2.30 UST
평균 손실:
-7.84 UST
연속 최대 손실:
3 (-47.37 UST)
연속 최대 손실:
-47.37 UST (3)
월별 성장률:
12.30%
연간 예측:
149.27%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.18 UST
최대한의:
50.09 UST (18.57%)
상대적 삭감:
잔고별:
29.51% (50.15 UST)
자본금별:
25.81% (43.12 UST)

배포

심볼 Sell Buy
AUDCAD+ 36
EURGBP+ 26
NZDCHF+ 26
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
AUDCAD+ 40
EURGBP+ 45
NZDCHF+ -14
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
AUDCAD+ 6.5K
EURGBP+ 4.1K
NZDCHF+ -1.3K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +15.15 UST
최악의 거래: -29 UST
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +19.36 UST
연속 최대 손실: -47.37 UST

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Bybit-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

BounceEdge EA: https://www.mql5.com/en/market/product/147037
리뷰 없음
2025.12.03 10:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 01:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.17 06:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.11 05:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 03:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.23 07:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.20 09:23
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.10.17 08:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.17 08:21
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.73% of days out of 173 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 12:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.10 07:16
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.08 01:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.08 01:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.01 09:59
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.30 02:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.26 08:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Bounce Edge
월별 30 USD
55%
0
0
USD
171
UST
36
100%
88
85%
86%
1.69
0.80
UST
30%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.