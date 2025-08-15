- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
85
盈利交易:
73 (85.88%)
亏损交易:
12 (14.12%)
最好交易:
15.15 UST
最差交易:
-29.12 UST
毛利:
166.00 UST (16 552 pips)
毛利亏损:
-99.79 UST (7 751 pips)
最大连续赢利:
12 (19.36 UST)
最大连续盈利:
36.65 UST (7)
夏普比率:
0.19
交易活动:
85.36%
最大入金加载:
22.69%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
7 天
采收率:
1.32
长期交易:
41 (48.24%)
短期交易:
44 (51.76%)
利润因子:
1.66
预期回报:
0.78 UST
平均利润:
2.27 UST
平均损失:
-8.32 UST
最大连续失误:
3 (-47.37 UST)
最大连续亏损:
-47.37 UST (3)
每月增长:
17.77%
年度预测:
215.66%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.18 UST
最大值:
50.09 UST (18.57%)
相对跌幅:
结余:
29.51% (50.15 UST)
净值:
25.81% (43.12 UST)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD+
|34
|NZDCHF+
|26
|EURGBP+
|25
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD+
|39
|NZDCHF+
|-14
|EURGBP+
|42
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD+
|6.2K
|NZDCHF+
|-1.3K
|EURGBP+
|3.9K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +15.15 UST
最差交易: -29 UST
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +19.36 UST
最大连续亏损: -47.37 UST
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Bybit-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
51%
0
0
USD
USD
166
UST
UST
35
100%
85
85%
85%
1.66
0.78
UST
UST
30%
1:500