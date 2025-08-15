信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Bounce Edge
Ervand Oganesyan

Bounce Edge

Ervand Oganesyan
0条评论
可靠性
35
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 51%
Bybit-Live
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
85
盈利交易:
73 (85.88%)
亏损交易:
12 (14.12%)
最好交易:
15.15 UST
最差交易:
-29.12 UST
毛利:
166.00 UST (16 552 pips)
毛利亏损:
-99.79 UST (7 751 pips)
最大连续赢利:
12 (19.36 UST)
最大连续盈利:
36.65 UST (7)
夏普比率:
0.19
交易活动:
85.36%
最大入金加载:
22.69%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
7 天
采收率:
1.32
长期交易:
41 (48.24%)
短期交易:
44 (51.76%)
利润因子:
1.66
预期回报:
0.78 UST
平均利润:
2.27 UST
平均损失:
-8.32 UST
最大连续失误:
3 (-47.37 UST)
最大连续亏损:
-47.37 UST (3)
每月增长:
17.77%
年度预测:
215.66%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.18 UST
最大值:
50.09 UST (18.57%)
相对跌幅:
结余:
29.51% (50.15 UST)
净值:
25.81% (43.12 UST)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCAD+ 34
NZDCHF+ 26
EURGBP+ 25
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD+ 39
NZDCHF+ -14
EURGBP+ 42
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD+ 6.2K
NZDCHF+ -1.3K
EURGBP+ 3.9K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +15.15 UST
最差交易: -29 UST
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +19.36 UST
最大连续亏损: -47.37 UST

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Bybit-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.12.03 10:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 01:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.17 06:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.11 05:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 03:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.23 07:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.20 09:23
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.10.17 08:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.17 08:21
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.73% of days out of 173 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 12:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.10 07:16
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.08 01:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.08 01:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.01 09:59
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.30 02:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.26 08:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Bounce Edge
每月30 USD
51%
0
0
USD
166
UST
35
100%
85
85%
85%
1.66
0.78
UST
30%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载