シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Bounce Edge
Ervand Oganesyan

Bounce Edge

Ervand Oganesyan
レビュー0件
信頼性
35週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 51%
Bybit-Live
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
85
利益トレード:
73 (85.88%)
損失トレード:
12 (14.12%)
ベストトレード:
15.15 UST
最悪のトレード:
-29.12 UST
総利益:
166.00 UST (16 552 pips)
総損失:
-99.79 UST (7 751 pips)
最大連続の勝ち:
12 (19.36 UST)
最大連続利益:
36.65 UST (7)
シャープレシオ:
0.19
取引アクティビティ:
85.36%
最大入金額:
22.69%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
7 日
リカバリーファクター:
1.32
長いトレード:
41 (48.24%)
短いトレード:
44 (51.76%)
プロフィットファクター:
1.66
期待されたペイオフ:
0.78 UST
平均利益:
2.27 UST
平均損失:
-8.32 UST
最大連続の負け:
3 (-47.37 UST)
最大連続損失:
-47.37 UST (3)
月間成長:
17.77%
年間予想:
215.66%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.18 UST
最大の:
50.09 UST (18.57%)
比較ドローダウン:
残高による:
29.51% (50.15 UST)
エクイティによる:
25.81% (43.12 UST)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCAD+ 34
NZDCHF+ 26
EURGBP+ 25
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCAD+ 39
NZDCHF+ -14
EURGBP+ 42
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCAD+ 6.2K
NZDCHF+ -1.3K
EURGBP+ 3.9K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +15.15 UST
最悪のトレード: -29 UST
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +19.36 UST
最大連続損失: -47.37 UST

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Bybit-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.03 10:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 01:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.17 06:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.11 05:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 03:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.23 07:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.20 09:23
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.10.17 08:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.17 08:21
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.73% of days out of 173 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 12:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.10 07:16
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.08 01:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.08 01:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.01 09:59
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.30 02:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.26 08:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Bounce Edge
30 USD/月
51%
0
0
USD
166
UST
35
100%
85
85%
85%
1.66
0.78
UST
30%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください