トレード:
85
利益トレード:
73 (85.88%)
損失トレード:
12 (14.12%)
ベストトレード:
15.15 UST
最悪のトレード:
-29.12 UST
総利益:
166.00 UST (16 552 pips)
総損失:
-99.79 UST (7 751 pips)
最大連続の勝ち:
12 (19.36 UST)
最大連続利益:
36.65 UST (7)
シャープレシオ:
0.19
取引アクティビティ:
85.36%
最大入金額:
22.69%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
7 日
リカバリーファクター:
1.32
長いトレード:
41 (48.24%)
短いトレード:
44 (51.76%)
プロフィットファクター:
1.66
期待されたペイオフ:
0.78 UST
平均利益:
2.27 UST
平均損失:
-8.32 UST
最大連続の負け:
3 (-47.37 UST)
最大連続損失:
-47.37 UST (3)
月間成長:
17.77%
年間予想:
215.66%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.18 UST
最大の:
50.09 UST (18.57%)
比較ドローダウン:
残高による:
29.51% (50.15 UST)
エクイティによる:
25.81% (43.12 UST)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD+
|34
|NZDCHF+
|26
|EURGBP+
|25
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD+
|39
|NZDCHF+
|-14
|EURGBP+
|42
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD+
|6.2K
|NZDCHF+
|-1.3K
|EURGBP+
|3.9K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- ドローダウン
ベストトレード: +15.15 UST
最悪のトレード: -29 UST
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +19.36 UST
最大連続損失: -47.37 UST
