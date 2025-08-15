SeñalesSecciones
Bounce Edge
Ervand Oganesyan

Bounce Edge

Ervand Oganesyan
0 comentarios
Fiabilidad
35 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 51%
Bybit-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
85
Transacciones Rentables:
73 (85.88%)
Transacciones Irrentables:
12 (14.12%)
Mejor transacción:
15.15 UST
Peor transacción:
-29.12 UST
Beneficio Bruto:
166.00 UST (16 552 pips)
Pérdidas Brutas:
-99.79 UST (7 751 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (19.36 UST)
Beneficio máximo consecutivo:
36.65 UST (7)
Ratio de Sharpe:
0.19
Actividad comercial:
85.36%
Carga máxima del depósito:
22.69%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
7 días
Factor de Recuperación:
1.32
Transacciones Largas:
41 (48.24%)
Transacciones Cortas:
44 (51.76%)
Factor de Beneficio:
1.66
Beneficio Esperado:
0.78 UST
Beneficio medio:
2.27 UST
Pérdidas medias:
-8.32 UST
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-47.37 UST)
Pérdidas máximas consecutivas:
-47.37 UST (3)
Crecimiento al mes:
17.77%
Pronóstico anual:
215.66%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.18 UST
Máxima:
50.09 UST (18.57%)
Reducción relativa:
De balance:
29.51% (50.15 UST)
De fondos:
25.81% (43.12 UST)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD+ 34
NZDCHF+ 26
EURGBP+ 25
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD+ 39
NZDCHF+ -14
EURGBP+ 42
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD+ 6.2K
NZDCHF+ -1.3K
EURGBP+ 3.9K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +15.15 UST
Peor transacción: -29 UST
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +19.36 UST
Pérdidas máximas consecutivas: -47.37 UST

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Bybit-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.03 10:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 01:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.17 06:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.11 05:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 03:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.23 07:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.20 09:23
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.10.17 08:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.17 08:21
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.73% of days out of 173 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 12:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.10 07:16
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.08 01:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.08 01:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.01 09:59
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.30 02:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.26 08:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
