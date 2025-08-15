- Прирост
Всего трейдов:
85
Прибыльных трейдов:
73 (85.88%)
Убыточных трейдов:
12 (14.12%)
Лучший трейд:
15.15 UST
Худший трейд:
-29.12 UST
Общая прибыль:
166.00 UST (16 552 pips)
Общий убыток:
-99.79 UST (7 751 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (19.36 UST)
Макс. прибыль в серии:
36.65 UST (7)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
85.36%
Макс. загрузка депозита:
22.69%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
7 дней
Фактор восстановления:
1.32
Длинных трейдов:
41 (48.24%)
Коротких трейдов:
44 (51.76%)
Профит фактор:
1.66
Мат. ожидание:
0.78 UST
Средняя прибыль:
2.27 UST
Средний убыток:
-8.32 UST
Макс. серия проигрышей:
3 (-47.37 UST)
Макс. убыток в серии:
-47.37 UST (3)
Прирост в месяц:
17.77%
Годовой прогноз:
215.66%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.18 UST
Максимальная:
50.09 UST (18.57%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
29.51% (50.15 UST)
По эквити:
25.81% (43.12 UST)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD+
|34
|NZDCHF+
|26
|EURGBP+
|25
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD+
|39
|NZDCHF+
|-14
|EURGBP+
|42
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD+
|6.2K
|NZDCHF+
|-1.3K
|EURGBP+
|3.9K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Bybit-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
