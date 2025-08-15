СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Bounce Edge
Ervand Oganesyan

Bounce Edge

Ervand Oganesyan
0 отзывов
Надежность
35 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 51%
Bybit-Live
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
85
Прибыльных трейдов:
73 (85.88%)
Убыточных трейдов:
12 (14.12%)
Лучший трейд:
15.15 UST
Худший трейд:
-29.12 UST
Общая прибыль:
166.00 UST (16 552 pips)
Общий убыток:
-99.79 UST (7 751 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (19.36 UST)
Макс. прибыль в серии:
36.65 UST (7)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
85.36%
Макс. загрузка депозита:
22.69%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
7 дней
Фактор восстановления:
1.32
Длинных трейдов:
41 (48.24%)
Коротких трейдов:
44 (51.76%)
Профит фактор:
1.66
Мат. ожидание:
0.78 UST
Средняя прибыль:
2.27 UST
Средний убыток:
-8.32 UST
Макс. серия проигрышей:
3 (-47.37 UST)
Макс. убыток в серии:
-47.37 UST (3)
Прирост в месяц:
17.77%
Годовой прогноз:
215.66%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.18 UST
Максимальная:
50.09 UST (18.57%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
29.51% (50.15 UST)
По эквити:
25.81% (43.12 UST)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD+ 34
NZDCHF+ 26
EURGBP+ 25
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD+ 39
NZDCHF+ -14
EURGBP+ 42
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD+ 6.2K
NZDCHF+ -1.3K
EURGBP+ 3.9K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +15.15 UST
Худший трейд: -29 UST
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +19.36 UST
Макс. убыток в серии: -47.37 UST

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Bybit-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.03 10:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 01:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.17 06:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.11 05:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 03:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.23 07:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.20 09:23
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.10.17 08:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.17 08:21
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.73% of days out of 173 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 12:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.10 07:16
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.08 01:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.08 01:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.01 09:59
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.30 02:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.26 08:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Bounce Edge
30 USD в месяц
51%
0
0
USD
166
UST
35
100%
85
85%
85%
1.66
0.78
UST
30%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.