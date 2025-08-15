SinyallerBölümler
Ervand Oganesyan

Bounce Edge

Ervand Oganesyan
0 inceleme
Güvenilirlik
21 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 49%
Bybit-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
51
Kârla kapanan işlemler:
44 (86.27%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (13.73%)
En iyi işlem:
15.15 UST
En kötü işlem:
-11.68 UST
Brüt kâr:
104.47 UST (10 344 pips)
Brüt zarar:
-40.08 UST (3 213 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (19.36 UST)
Maksimum ardışık kâr:
36.65 UST (7)
Sharpe oranı:
0.36
Alım-satım etkinliği:
69.43%
Maks. mevduat yükü:
12.45%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
8 gün
Düzelme faktörü:
5.51
Alış işlemleri:
22 (43.14%)
Satış işlemleri:
29 (56.86%)
Kâr faktörü:
2.61
Beklenen getiri:
1.26 UST
Ortalama kâr:
2.37 UST
Ortalama zarar:
-5.73 UST
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-11.68 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-11.68 UST (1)
Aylık büyüme:
5.39%
Yıllık tahmin:
65.34%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.18 UST
Maksimum:
11.68 UST (5.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.28% (11.74 UST)
Varlığa göre:
17.67% (28.96 UST)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD+ 20
NZDCHF+ 16
EURGBP+ 15
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD+ 22
NZDCHF+ 22
EURGBP+ 21
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD+ 3.5K
NZDCHF+ 1.5K
EURGBP+ 2.1K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +15.15 UST
En kötü işlem: -12 UST
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +19.36 UST
Maksimum ardışık zarar: -11.68 UST

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Bybit-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.26 08:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
