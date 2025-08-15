SignaleKategorien
Ervand Oganesyan

Bounce Edge

Ervand Oganesyan
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
36 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 54%
Bybit-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
86
Gewinntrades:
74 (86.04%)
Verlusttrades:
12 (13.95%)
Bester Trade:
15.15 UST
Schlechtester Trade:
-29.12 UST
Bruttoprofit:
169.18 UST (16 770 pips)
Bruttoverlust:
-99.79 UST (7 751 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (19.36 UST)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
36.65 UST (7)
Sharpe Ratio:
0.20
Trading-Aktivität:
85.36%
Max deposit load:
22.69%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
7 Tage
Erholungsfaktor:
1.39
Long-Positionen:
41 (47.67%)
Short-Positionen:
45 (52.33%)
Profit-Faktor:
1.70
Mathematische Gewinnerwartung:
0.81 UST
Durchschnittlicher Profit:
2.29 UST
Durchschnittlicher Verlust:
-8.32 UST
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-47.37 UST)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-47.37 UST (3)
Wachstum pro Monat :
12.99%
Jahresprognose:
157.57%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.18 UST
Maximaler:
50.09 UST (18.57%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
29.51% (50.15 UST)
Kapital:
25.81% (43.12 UST)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD+ 34
EURGBP+ 26
NZDCHF+ 26
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD+ 39
EURGBP+ 45
NZDCHF+ -14
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD+ 6.2K
EURGBP+ 4.1K
NZDCHF+ -1.3K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +15.15 UST
Schlechtester Trade: -29 UST
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +19.36 UST
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -47.37 UST

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Bybit-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.03 10:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 01:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.17 06:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.11 05:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 03:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.23 07:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.20 09:23
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.10.17 08:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.17 08:21
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.73% of days out of 173 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 12:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.10 07:16
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.08 01:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.08 01:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.01 09:59
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.30 02:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.26 08:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
