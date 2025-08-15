SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Bounce Edge
Ervand Oganesyan

Bounce Edge

Ervand Oganesyan
0 recensioni
Affidabilità
21 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 49%
Bybit-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
51
Profit Trade:
44 (86.27%)
Loss Trade:
7 (13.73%)
Best Trade:
15.15 UST
Worst Trade:
-11.68 UST
Profitto lordo:
104.47 UST (10 344 pips)
Perdita lorda:
-40.08 UST (3 213 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (19.36 UST)
Massimo profitto consecutivo:
36.65 UST (7)
Indice di Sharpe:
0.36
Attività di trading:
69.43%
Massimo carico di deposito:
12.45%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
8 giorni
Fattore di recupero:
5.51
Long Trade:
22 (43.14%)
Short Trade:
29 (56.86%)
Fattore di profitto:
2.61
Profitto previsto:
1.26 UST
Profitto medio:
2.37 UST
Perdita media:
-5.73 UST
Massime perdite consecutive:
1 (-11.68 UST)
Massima perdita consecutiva:
-11.68 UST (1)
Crescita mensile:
5.39%
Previsione annuale:
65.34%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.18 UST
Massimale:
11.68 UST (5.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.28% (11.74 UST)
Per equità:
17.67% (28.96 UST)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD+ 20
NZDCHF+ 16
EURGBP+ 15
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD+ 22
NZDCHF+ 22
EURGBP+ 21
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD+ 3.5K
NZDCHF+ 1.5K
EURGBP+ 2.1K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +15.15 UST
Worst Trade: -12 UST
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +19.36 UST
Massima perdita consecutiva: -11.68 UST

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.26 08:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Bounce Edge
30USD al mese
49%
0
0
USD
164
UST
21
100%
51
86%
69%
2.60
1.26
UST
18%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.