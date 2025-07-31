- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
120
Negociações com lucro:
99 (82.50%)
Negociações com perda:
21 (17.50%)
Melhor negociação:
47.23 USD
Pior negociação:
-53.24 USD
Lucro bruto:
329.97 USD (12 852 pips)
Perda bruta:
-202.03 USD (6 989 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (53.60 USD)
Máximo lucro consecutivo:
53.60 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
74.23%
Depósito máximo carregado:
23.13%
Último negócio:
9 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
22 horas
Fator de recuperação:
2.40
Negociações longas:
53 (44.17%)
Negociações curtas:
67 (55.83%)
Fator de lucro:
1.63
Valor esperado:
1.07 USD
Lucro médio:
3.33 USD
Perda média:
-9.62 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-36.34 USD)
Máxima perda consecutiva:
-53.24 USD (1)
Crescimento mensal:
-0.63%
Previsão anual:
0.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
27.80 USD
Máximo:
53.24 USD (5.57%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
-0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.59% (53.45 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|120
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|128
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|5.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +47.23 USD
Pior negociação: -53 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +53.60 USD
Máxima perda consecutiva: -36.34 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FCMCY-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
Monex-Server2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
OneTrade-Real
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US06-Live
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 10
|
XM.COM-Real 11
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.08 × 12
|
ICMarkets-Live07
|0.21 × 29
|
XM.COM-Real 20
|0.29 × 21
|
CFHMarkets-Live1
|0.29 × 34
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.32 × 87
|
ICMarkets-Live18
|0.40 × 25
|
ICMarkets-Live14
|0.60 × 5
|
GlobalPrime-Live
|0.75 × 92
|
RoboForex-ECN-2
|0.76 × 34
|
LMAX-LiveUK
|0.80 × 5
|
OrtegaCapital-Server
|0.82 × 113
141 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Testing Only
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
5000 USD por mês
0%
0
0
USD
USD
950
USD
USD
21
100%
120
82%
74%
1.63
1.07
USD
USD
6%
1:200