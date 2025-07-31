SinaisSeções
Matthew Wong

Testing123

Matthew Wong
0 comentários
Confiabilidade
21 semanas
0 / 0 USD
0%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
120
Negociações com lucro:
99 (82.50%)
Negociações com perda:
21 (17.50%)
Melhor negociação:
47.23 USD
Pior negociação:
-53.24 USD
Lucro bruto:
329.97 USD (12 852 pips)
Perda bruta:
-202.03 USD (6 989 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (53.60 USD)
Máximo lucro consecutivo:
53.60 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
74.23%
Depósito máximo carregado:
23.13%
Último negócio:
9 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
22 horas
Fator de recuperação:
2.40
Negociações longas:
53 (44.17%)
Negociações curtas:
67 (55.83%)
Fator de lucro:
1.63
Valor esperado:
1.07 USD
Lucro médio:
3.33 USD
Perda média:
-9.62 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-36.34 USD)
Máxima perda consecutiva:
-53.24 USD (1)
Crescimento mensal:
-0.63%
Previsão anual:
0.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
27.80 USD
Máximo:
53.24 USD (5.57%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
-0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.59% (53.45 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD 120
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD 128
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD 5.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +47.23 USD
Pior negociação: -53 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +53.60 USD
Máxima perda consecutiva: -36.34 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FCMCY-Live
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
Monex-Server2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
OneTrade-Real
0.00 × 1
AxiTrader-US06-Live
0.00 × 4
ICMarkets-Live09
0.00 × 10
XM.COM-Real 11
0.00 × 3
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
Pepperstone-Edge09
0.00 × 2
FusionMarkets-Demo
0.00 × 3
Tickmill-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 1
FXOpen-ECN Live Server
0.08 × 12
ICMarkets-Live07
0.21 × 29
XM.COM-Real 20
0.29 × 21
CFHMarkets-Live1
0.29 × 34
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.32 × 87
ICMarkets-Live18
0.40 × 25
ICMarkets-Live14
0.60 × 5
GlobalPrime-Live
0.75 × 92
RoboForex-ECN-2
0.76 × 34
LMAX-LiveUK
0.80 × 5
OrtegaCapital-Server
0.82 × 113
141 mais ...
Testing Only
Sem comentários
2025.12.22 13:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 13:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 17:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.29 20:01
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.3% of days out of 91 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 16:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.09 15:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.08 18:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 13:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 07:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 09:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.07 21:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 20:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 15:51
Share of trading days is too low
2025.08.01 15:51
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.01 14:51
Share of trading days is too low
2025.08.01 14:51
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.01 13:51
Share of trading days is too low
2025.08.01 13:51
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.01 12:42
Share of trading days is too low
2025.08.01 12:42
Share of days for 80% of trades is too low
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Testing123
5000 USD por mês
0%
0
0
USD
950
USD
21
100%
120
82%
74%
1.63
1.07
USD
6%
1:200
