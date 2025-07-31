- Crescita
Trade:
73
Profit Trade:
61 (83.56%)
Loss Trade:
12 (16.44%)
Best Trade:
27.39 USD
Worst Trade:
-21.71 USD
Profitto lordo:
164.53 USD (6 891 pips)
Perdita lorda:
-112.41 USD (4 082 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (27.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
41.89 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
70.48%
Massimo carico di deposito:
23.13%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
1.14
Long Trade:
35 (47.95%)
Short Trade:
38 (52.05%)
Fattore di profitto:
1.46
Profitto previsto:
0.71 USD
Profitto medio:
2.70 USD
Perdita media:
-9.37 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-36.34 USD)
Massima perdita consecutiva:
-36.34 USD (2)
Crescita mensile:
6.35%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
27.80 USD
Massimale:
45.89 USD (5.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.46% (45.89 USD)
Per equità:
5.07% (42.23 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|73
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|52
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|2.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +27.39 USD
Worst Trade: -22 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +27.68 USD
Massima perdita consecutiva: -36.34 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FCMCY-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
Monex-Server2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
OneTrade-Real
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US06-Live
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 10
|
XM.COM-Real 11
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.08 × 12
|
ICMarkets-Live07
|0.21 × 29
|
XM.COM-Real 20
|0.29 × 21
|
CFHMarkets-Live1
|0.29 × 34
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.32 × 87
|
ICMarkets-Live18
|0.40 × 25
|
ICMarkets-Live14
|0.60 × 5
|
GlobalPrime-Live
|0.75 × 92
|
RoboForex-ECN-2
|0.76 × 34
|
LMAX-LiveUK
|0.80 × 5
|
OrtegaCapital-Server
|0.82 × 113
Testing Only
