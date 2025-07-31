- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
73
Kârla kapanan işlemler:
61 (83.56%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (16.44%)
En iyi işlem:
27.39 USD
En kötü işlem:
-21.71 USD
Brüt kâr:
164.53 USD (6 891 pips)
Brüt zarar:
-112.41 USD (4 082 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (27.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
41.89 USD (7)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
70.48%
Maks. mevduat yükü:
23.13%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
1.14
Alış işlemleri:
35 (47.95%)
Satış işlemleri:
38 (52.05%)
Kâr faktörü:
1.46
Beklenen getiri:
0.71 USD
Ortalama kâr:
2.70 USD
Ortalama zarar:
-9.37 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-36.34 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-36.34 USD (2)
Aylık büyüme:
6.35%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
27.80 USD
Maksimum:
45.89 USD (5.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.46% (45.89 USD)
Varlığa göre:
5.07% (42.23 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|73
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|52
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|2.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +27.39 USD
En kötü işlem: -22 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +27.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -36.34 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FCMCY-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
Monex-Server2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
OneTrade-Real
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US06-Live
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 10
|
XM.COM-Real 11
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.08 × 12
|
ICMarkets-Live07
|0.21 × 29
|
XM.COM-Real 20
|0.29 × 21
|
CFHMarkets-Live1
|0.29 × 34
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.32 × 87
|
ICMarkets-Live18
|0.40 × 25
|
ICMarkets-Live14
|0.60 × 5
|
GlobalPrime-Live
|0.75 × 92
|
RoboForex-ECN-2
|0.76 × 34
|
LMAX-LiveUK
|0.80 × 5
|
OrtegaCapital-Server
|0.82 × 113
Testing Only
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 5000 USD
6%
0
0
USD
USD
875
USD
USD
8
100%
73
83%
70%
1.46
0.71
USD
USD
5%
1:200