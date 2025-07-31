- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
120
利益トレード:
99 (82.50%)
損失トレード:
21 (17.50%)
ベストトレード:
47.23 USD
最悪のトレード:
-53.24 USD
総利益:
329.97 USD (12 852 pips)
総損失:
-202.03 USD (6 989 pips)
最大連続の勝ち:
13 (53.60 USD)
最大連続利益:
53.60 USD (13)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
74.23%
最大入金額:
23.13%
最近のトレード:
10 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
22 時間
リカバリーファクター:
2.40
長いトレード:
53 (44.17%)
短いトレード:
67 (55.83%)
プロフィットファクター:
1.63
期待されたペイオフ:
1.07 USD
平均利益:
3.33 USD
平均損失:
-9.62 USD
最大連続の負け:
2 (-36.34 USD)
最大連続損失:
-53.24 USD (1)
月間成長:
-0.63%
年間予想:
0.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
27.80 USD
最大の:
53.24 USD (5.57%)
比較ドローダウン:
残高による:
-0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
5.59% (53.45 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|120
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|128
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|5.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +47.23 USD
最悪のトレード: -53 USD
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +53.60 USD
最大連続損失: -36.34 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FCMCY-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
Monex-Server2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
OneTrade-Real
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US06-Live
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 10
|
XM.COM-Real 11
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.08 × 12
|
ICMarkets-Live07
|0.21 × 29
|
XM.COM-Real 20
|0.29 × 21
|
CFHMarkets-Live1
|0.29 × 34
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.32 × 87
|
ICMarkets-Live18
|0.40 × 25
|
ICMarkets-Live14
|0.60 × 5
|
GlobalPrime-Live
|0.75 × 92
|
RoboForex-ECN-2
|0.76 × 34
|
LMAX-LiveUK
|0.80 × 5
|
OrtegaCapital-Server
|0.82 × 113
Testing Only
レビューなし
