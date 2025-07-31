SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Testing123
Matthew Wong

Testing123

Matthew Wong
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
21 Wochen
0 / 0 USD
Für 5000 USD pro Monat kopieren
0%
Darwinex-Live
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
120
Gewinntrades:
99 (82.50%)
Verlusttrades:
21 (17.50%)
Bester Trade:
47.23 USD
Schlechtester Trade:
-53.24 USD
Bruttoprofit:
329.97 USD (12 852 pips)
Bruttoverlust:
-202.03 USD (6 989 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (53.60 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
53.60 USD (13)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
74.23%
Max deposit load:
23.13%
Letzter Trade:
11 Tage
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
22 Stunden
Erholungsfaktor:
2.40
Long-Positionen:
53 (44.17%)
Short-Positionen:
67 (55.83%)
Profit-Faktor:
1.63
Mathematische Gewinnerwartung:
1.07 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.33 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-9.62 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-36.34 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-53.24 USD (1)
Wachstum pro Monat :
-0.63%
Jahresprognose:
0.00%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
27.80 USD
Maximaler:
53.24 USD (5.57%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
-0.00% (0.00 USD)
Kapital:
5.59% (53.45 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD 120
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD 128
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD 5.9K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +47.23 USD
Schlechtester Trade: -53 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +53.60 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -36.34 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Darwinex-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FCMCY-Live
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
Monex-Server2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
OneTrade-Real
0.00 × 1
AxiTrader-US06-Live
0.00 × 4
ICMarkets-Live09
0.00 × 10
XM.COM-Real 11
0.00 × 3
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
Pepperstone-Edge09
0.00 × 2
FusionMarkets-Demo
0.00 × 3
Tickmill-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 1
FXOpen-ECN Live Server
0.08 × 12
ICMarkets-Live07
0.21 × 29
XM.COM-Real 20
0.29 × 21
CFHMarkets-Live1
0.29 × 34
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.32 × 87
ICMarkets-Live18
0.40 × 25
ICMarkets-Live14
0.60 × 5
GlobalPrime-Live
0.75 × 92
RoboForex-ECN-2
0.76 × 34
LMAX-LiveUK
0.80 × 5
OrtegaCapital-Server
0.82 × 113
Testing Only
Keine Bewertungen
2025.12.22 13:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 13:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 17:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.29 20:01
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.3% of days out of 91 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 16:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.09 15:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.08 18:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 13:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 07:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 09:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.07 21:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 20:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 15:51
Share of trading days is too low
2025.08.01 15:51
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.01 14:51
Share of trading days is too low
2025.08.01 14:51
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.01 13:51
Share of trading days is too low
2025.08.01 13:51
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.01 12:42
Share of trading days is too low
2025.08.01 12:42
Share of days for 80% of trades is too low
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Testing123
5000 USD pro Monat
0%
0
0
USD
950
USD
21
100%
120
82%
74%
1.63
1.07
USD
6%
1:200
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.