- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
120
Gewinntrades:
99 (82.50%)
Verlusttrades:
21 (17.50%)
Bester Trade:
47.23 USD
Schlechtester Trade:
-53.24 USD
Bruttoprofit:
329.97 USD (12 852 pips)
Bruttoverlust:
-202.03 USD (6 989 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (53.60 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
53.60 USD (13)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
74.23%
Max deposit load:
23.13%
Letzter Trade:
11 Tage
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
22 Stunden
Erholungsfaktor:
2.40
Long-Positionen:
53 (44.17%)
Short-Positionen:
67 (55.83%)
Profit-Faktor:
1.63
Mathematische Gewinnerwartung:
1.07 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.33 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-9.62 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-36.34 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-53.24 USD (1)
Wachstum pro Monat :
-0.63%
Jahresprognose:
0.00%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
27.80 USD
Maximaler:
53.24 USD (5.57%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
-0.00% (0.00 USD)
Kapital:
5.59% (53.45 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|120
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPUSD
|128
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPUSD
|5.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +47.23 USD
Schlechtester Trade: -53 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +53.60 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -36.34 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Darwinex-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FCMCY-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
Monex-Server2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
OneTrade-Real
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US06-Live
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 10
|
XM.COM-Real 11
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.08 × 12
|
ICMarkets-Live07
|0.21 × 29
|
XM.COM-Real 20
|0.29 × 21
|
CFHMarkets-Live1
|0.29 × 34
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.32 × 87
|
ICMarkets-Live18
|0.40 × 25
|
ICMarkets-Live14
|0.60 × 5
|
GlobalPrime-Live
|0.75 × 92
|
RoboForex-ECN-2
|0.76 × 34
|
LMAX-LiveUK
|0.80 × 5
|
OrtegaCapital-Server
|0.82 × 113
noch 141 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Testing Only
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
5000 USD pro Monat
0%
0
0
USD
USD
950
USD
USD
21
100%
120
82%
74%
1.63
1.07
USD
USD
6%
1:200