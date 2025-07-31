- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
120
盈利交易:
99 (82.50%)
亏损交易:
21 (17.50%)
最好交易:
47.23 USD
最差交易:
-53.24 USD
毛利:
329.97 USD (12 852 pips)
毛利亏损:
-202.03 USD (6 989 pips)
最大连续赢利:
13 (53.60 USD)
最大连续盈利:
53.60 USD (13)
夏普比率:
0.13
交易活动:
74.23%
最大入金加载:
23.13%
最近交易:
8 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
22 小时
采收率:
2.40
长期交易:
53 (44.17%)
短期交易:
67 (55.83%)
利润因子:
1.63
预期回报:
1.07 USD
平均利润:
3.33 USD
平均损失:
-9.62 USD
最大连续失误:
2 (-36.34 USD)
最大连续亏损:
-53.24 USD (1)
每月增长:
-0.63%
年度预测:
0.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
27.80 USD
最大值:
53.24 USD (5.57%)
相对跌幅:
结余:
-0.00% (0.00 USD)
净值:
5.59% (53.45 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|120
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|128
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|5.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +47.23 USD
最差交易: -53 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +53.60 USD
最大连续亏损: -36.34 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FCMCY-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
Monex-Server2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
OneTrade-Real
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US06-Live
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 10
|
XM.COM-Real 11
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.08 × 12
|
ICMarkets-Live07
|0.21 × 29
|
XM.COM-Real 20
|0.29 × 21
|
CFHMarkets-Live1
|0.29 × 34
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.32 × 87
|
ICMarkets-Live18
|0.40 × 25
|
ICMarkets-Live14
|0.60 × 5
|
GlobalPrime-Live
|0.75 × 92
|
RoboForex-ECN-2
|0.76 × 34
|
LMAX-LiveUK
|0.80 × 5
|
OrtegaCapital-Server
|0.82 × 113
