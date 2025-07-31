СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Testing123
Matthew Wong

Testing123

Matthew Wong
0 отзывов
Надежность
21 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 5000 USD в месяц
0%
Darwinex-Live
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
120
Прибыльных трейдов:
99 (82.50%)
Убыточных трейдов:
21 (17.50%)
Лучший трейд:
47.23 USD
Худший трейд:
-53.24 USD
Общая прибыль:
329.97 USD (12 852 pips)
Общий убыток:
-202.03 USD (6 989 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (53.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
53.60 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
74.23%
Макс. загрузка депозита:
23.13%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
22 часа
Фактор восстановления:
2.40
Длинных трейдов:
53 (44.17%)
Коротких трейдов:
67 (55.83%)
Профит фактор:
1.63
Мат. ожидание:
1.07 USD
Средняя прибыль:
3.33 USD
Средний убыток:
-9.62 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-36.34 USD)
Макс. убыток в серии:
-53.24 USD (1)
Прирост в месяц:
-0.63%
Годовой прогноз:
0.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
27.80 USD
Максимальная:
53.24 USD (5.57%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
-0.00% (0.00 USD)
По эквити:
5.59% (53.45 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 120
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 128
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 5.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +47.23 USD
Худший трейд: -53 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +53.60 USD
Макс. убыток в серии: -36.34 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FCMCY-Live
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
Monex-Server2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
OneTrade-Real
0.00 × 1
AxiTrader-US06-Live
0.00 × 4
ICMarkets-Live09
0.00 × 10
XM.COM-Real 11
0.00 × 3
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
Pepperstone-Edge09
0.00 × 2
FusionMarkets-Demo
0.00 × 3
Tickmill-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 1
FXOpen-ECN Live Server
0.08 × 12
ICMarkets-Live07
0.21 × 29
XM.COM-Real 20
0.29 × 21
CFHMarkets-Live1
0.29 × 34
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.32 × 87
ICMarkets-Live18
0.40 × 25
ICMarkets-Live14
0.60 × 5
GlobalPrime-Live
0.75 × 92
RoboForex-ECN-2
0.76 × 34
LMAX-LiveUK
0.80 × 5
OrtegaCapital-Server
0.82 × 113
Testing Only
Нет отзывов
2025.12.22 13:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 13:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 17:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.29 20:01
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.3% of days out of 91 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 16:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.09 15:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.08 18:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 13:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 07:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 09:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.07 21:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 20:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 15:51
Share of trading days is too low
2025.08.01 15:51
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.01 14:51
Share of trading days is too low
2025.08.01 14:51
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.01 13:51
Share of trading days is too low
2025.08.01 13:51
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.01 12:42
Share of trading days is too low
2025.08.01 12:42
Share of days for 80% of trades is too low
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Testing123
5000 USD в месяц
0%
0
0
USD
950
USD
21
100%
120
82%
74%
1.63
1.07
USD
6%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.