- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
120
Прибыльных трейдов:
99 (82.50%)
Убыточных трейдов:
21 (17.50%)
Лучший трейд:
47.23 USD
Худший трейд:
-53.24 USD
Общая прибыль:
329.97 USD (12 852 pips)
Общий убыток:
-202.03 USD (6 989 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (53.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
53.60 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
74.23%
Макс. загрузка депозита:
23.13%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
22 часа
Фактор восстановления:
2.40
Длинных трейдов:
53 (44.17%)
Коротких трейдов:
67 (55.83%)
Профит фактор:
1.63
Мат. ожидание:
1.07 USD
Средняя прибыль:
3.33 USD
Средний убыток:
-9.62 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-36.34 USD)
Макс. убыток в серии:
-53.24 USD (1)
Прирост в месяц:
-0.63%
Годовой прогноз:
0.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
27.80 USD
Максимальная:
53.24 USD (5.57%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
-0.00% (0.00 USD)
По эквити:
5.59% (53.45 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|120
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|128
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|5.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +47.23 USD
Худший трейд: -53 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +53.60 USD
Макс. убыток в серии: -36.34 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FCMCY-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
Monex-Server2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
OneTrade-Real
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US06-Live
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 10
|
XM.COM-Real 11
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.08 × 12
|
ICMarkets-Live07
|0.21 × 29
|
XM.COM-Real 20
|0.29 × 21
|
CFHMarkets-Live1
|0.29 × 34
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.32 × 87
|
ICMarkets-Live18
|0.40 × 25
|
ICMarkets-Live14
|0.60 × 5
|
GlobalPrime-Live
|0.75 × 92
|
RoboForex-ECN-2
|0.76 × 34
|
LMAX-LiveUK
|0.80 × 5
|
OrtegaCapital-Server
|0.82 × 113
еще 141...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Testing Only
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
5000 USD в месяц
0%
0
0
USD
USD
950
USD
USD
21
100%
120
82%
74%
1.63
1.07
USD
USD
6%
1:200