리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Darwinex-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FCMCY-Live 0.00 × 1 Exness-Real 0.00 × 1 Monex-Server2 0.00 × 1 Pepperstone-Edge07 0.00 × 1 OneTrade-Real 0.00 × 1 AxiTrader-US06-Live 0.00 × 4 ICMarkets-Live09 0.00 × 10 XM.COM-Real 11 0.00 × 3 ICMarkets-Live10 0.00 × 1 Pepperstone-Edge09 0.00 × 2 FusionMarkets-Demo 0.00 × 3 Tickmill-Live05 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live05 0.00 × 1 BlueberryMarkets-Live 0.00 × 1 FXOpen-ECN Live Server 0.08 × 12 ICMarkets-Live07 0.21 × 29 XM.COM-Real 20 0.29 × 21 CFHMarkets-Live1 0.29 × 34 ForexClub-MT4 Market Real 4 Server 0.32 × 87 ICMarkets-Live18 0.40 × 25 ICMarkets-Live14 0.60 × 5 GlobalPrime-Live 0.75 × 92 RoboForex-ECN-2 0.76 × 34 LMAX-LiveUK 0.80 × 5 OrtegaCapital-Server 0.82 × 113 141 더... 실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오 실시간으로 거래를 보시려면또는으로 하십시오