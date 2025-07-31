- 자본
- 축소
트레이드:
124
이익 거래:
103 (83.06%)
손실 거래:
21 (16.94%)
최고의 거래:
47.23 USD
최악의 거래:
-53.24 USD
총 수익:
341.27 USD (13 265 pips)
총 손실:
-202.03 USD (6 989 pips)
연속 최대 이익:
13 (53.60 USD)
연속 최대 이익:
58.53 USD (5)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
68.28%
최대 입금량:
23.13%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
22 시간
회복 요인:
2.62
롱(주식매수):
53 (42.74%)
숏(주식차입매도):
71 (57.26%)
수익 요인:
1.69
기대수익:
1.12 USD
평균 이익:
3.31 USD
평균 손실:
-9.62 USD
연속 최대 손실:
2 (-36.34 USD)
연속 최대 손실:
-53.24 USD (1)
월별 성장률:
0.55%
연간 예측:
6.71%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
27.80 USD
최대한의:
53.24 USD (5.57%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.57% (53.24 USD)
자본금별:
5.59% (53.45 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|124
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD
|139
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD
|6.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +47.23 USD
최악의 거래: -53 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +53.60 USD
연속 최대 손실: -36.34 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Darwinex-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FCMCY-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
Monex-Server2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
OneTrade-Real
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US06-Live
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 10
|
XM.COM-Real 11
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.08 × 12
|
ICMarkets-Live07
|0.21 × 29
|
XM.COM-Real 20
|0.29 × 21
|
CFHMarkets-Live1
|0.29 × 34
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.32 × 87
|
ICMarkets-Live18
|0.40 × 25
|
ICMarkets-Live14
|0.60 × 5
|
GlobalPrime-Live
|0.75 × 92
|
RoboForex-ECN-2
|0.76 × 34
|
LMAX-LiveUK
|0.80 × 5
|
OrtegaCapital-Server
|0.82 × 113
