Matthew Wong

Testing123

Matthew Wong
0 comentarios
Fiabilidad
21 semanas
0 / 0 USD
0%
Darwinex-Live
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
120
Transacciones Rentables:
99 (82.50%)
Transacciones Irrentables:
21 (17.50%)
Mejor transacción:
47.23 USD
Peor transacción:
-53.24 USD
Beneficio Bruto:
329.97 USD (12 852 pips)
Pérdidas Brutas:
-202.03 USD (6 989 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (53.60 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
53.60 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
74.23%
Carga máxima del depósito:
23.13%
Último trade:
9 días
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
22 horas
Factor de Recuperación:
2.40
Transacciones Largas:
53 (44.17%)
Transacciones Cortas:
67 (55.83%)
Factor de Beneficio:
1.63
Beneficio Esperado:
1.07 USD
Beneficio medio:
3.33 USD
Pérdidas medias:
-9.62 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-36.34 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-53.24 USD (1)
Crecimiento al mes:
-0.63%
Pronóstico anual:
0.00%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
27.80 USD
Máxima:
53.24 USD (5.57%)
Reducción relativa:
De balance:
-0.00% (0.00 USD)
De fondos:
5.59% (53.45 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD 120
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD 128
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD 5.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +47.23 USD
Peor transacción: -53 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 13
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +53.60 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -36.34 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FCMCY-Live
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
Monex-Server2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
OneTrade-Real
0.00 × 1
AxiTrader-US06-Live
0.00 × 4
ICMarkets-Live09
0.00 × 10
XM.COM-Real 11
0.00 × 3
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
Pepperstone-Edge09
0.00 × 2
FusionMarkets-Demo
0.00 × 3
Tickmill-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 1
FXOpen-ECN Live Server
0.08 × 12
ICMarkets-Live07
0.21 × 29
XM.COM-Real 20
0.29 × 21
CFHMarkets-Live1
0.29 × 34
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.32 × 87
ICMarkets-Live18
0.40 × 25
ICMarkets-Live14
0.60 × 5
GlobalPrime-Live
0.75 × 92
RoboForex-ECN-2
0.76 × 34
LMAX-LiveUK
0.80 × 5
OrtegaCapital-Server
0.82 × 113
otros 141...
Testing Only
No hay comentarios
2025.12.22 13:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 13:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 17:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.29 20:01
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.3% of days out of 91 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 16:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.09 15:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.08 18:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 13:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 07:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 09:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.07 21:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 20:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 15:51
Share of trading days is too low
2025.08.01 15:51
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.01 14:51
Share of trading days is too low
2025.08.01 14:51
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.01 13:51
Share of trading days is too low
2025.08.01 13:51
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.01 12:42
Share of trading days is too low
2025.08.01 12:42
Share of days for 80% of trades is too low
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Testing123
5000 USD al mes
0%
0
0
USD
950
USD
21
100%
120
82%
74%
1.63
1.07
USD
6%
1:200
