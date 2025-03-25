CotaçõesSeções
ZIG
ZIG: The Acquirers Fund

38.30 USD 0.67 (1.78%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do ZIG para hoje mudou para 1.78%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 38.30 e o mais alto foi 38.30.

Veja a dinâmica do par de moedas The Acquirers Fund. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

ZIG Notícias

Faixa diária
38.30 38.30
Faixa anual
29.44 43.79
Fechamento anterior
37.63
Open
38.30
Bid
38.30
Ask
38.60
Low
38.30
High
38.30
Volume
1
Mudança diária
1.78%
Mudança mensal
-1.29%
Mudança de 6 meses
7.31%
Mudança anual
-2.25%
