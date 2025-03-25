Moedas / ZIG
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
ZIG: The Acquirers Fund
38.30 USD 0.67 (1.78%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ZIG para hoje mudou para 1.78%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 38.30 e o mais alto foi 38.30.
Veja a dinâmica do par de moedas The Acquirers Fund. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ZIG Notícias
- Ações da Zigup sobem após comunicado da AGM confirmar desempenho estável
- Zigup shares rise as AGM statement confirms stable performance
- ZIGUP appoints Rachel Coulson as new CFO and executive director
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- Zigup shares drop over 7% as FY25 profit falls, FY26 outlook holds flat
- Your Index Matters: Using The Right Building Blocks For Your U.S. Equity Portfolio
- How Much Does Income Matter For Total Return? It Depends On The Asset
- ZigUp stock rises following upbeat trading update
- Q2 2025 Equity Market Outlook
- Model Asset Allocation Update (March 2025)
Faixa diária
38.30 38.30
Faixa anual
29.44 43.79
- Fechamento anterior
- 37.63
- Open
- 38.30
- Bid
- 38.30
- Ask
- 38.60
- Low
- 38.30
- High
- 38.30
- Volume
- 1
- Mudança diária
- 1.78%
- Mudança mensal
- -1.29%
- Mudança de 6 meses
- 7.31%
- Mudança anual
- -2.25%
23 setembro, terça-feira
12:30
USD
- Atu.
- $-251.312 bilh
- Projeç.
- $-406.051 bilh
- Prév.
- $-439.822 bilh
13:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- 4.04 milh
- Prév.
- 4.01 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -2.0%
- Prév.
- 2.0%
16:35
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 3.641%