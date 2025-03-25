货币 / ZIG
ZIG: The Acquirers Fund
38.30 USD 0.67 (1.78%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ZIG汇率已更改1.78%。当日，交易品种以低点38.30和高点38.30进行交易。
关注The Acquirers Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
38.30 38.30
年范围
29.44 43.79
- 前一天收盘价
- 37.63
- 开盘价
- 38.30
- 卖价
- 38.30
- 买价
- 38.60
- 最低价
- 38.30
- 最高价
- 38.30
- 交易量
- 1
- 日变化
- 1.78%
- 月变化
- -1.29%
- 6个月变化
- 7.31%
- 年变化
- -2.25%
23 九月, 星期二
12:30
USD
- 实际值
- $-251.312 B
- 预测值
- $-406.051 B
- 前值
- $-439.822 B
13:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
14:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 4.04 M
- 前值
- 4.01 M
14:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -2.0%
- 前值
- 2.0%
16:35
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
17:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 3.641%