通貨 / ZIG
ZIG: The Acquirers Fund
38.30 USD 0.67 (1.78%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ZIGの今日の為替レートは、1.78%変化しました。日中、通貨は1あたり38.30の安値と38.30の高値で取引されました。
The Acquirers Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
38.30 38.30
1年のレンジ
29.44 43.79
- 以前の終値
- 37.63
- 始値
- 38.30
- 買値
- 38.30
- 買値
- 38.60
- 安値
- 38.30
- 高値
- 38.30
- 出来高
- 1
- 1日の変化
- 1.78%
- 1ヶ月の変化
- -1.29%
- 6ヶ月の変化
- 7.31%
- 1年の変化
- -2.25%
