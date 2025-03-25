Devises / ZIG
ZIG: The Acquirers Fund
38.30 USD 0.67 (1.78%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ZIG a changé de 1.78% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 38.30 et à un maximum de 38.30.
Suivez la dynamique The Acquirers Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ZIG Nouvelles
Range quotidien
38.30 38.30
Range Annuel
29.44 43.79
- Clôture Précédente
- 37.63
- Ouverture
- 38.30
- Bid
- 38.30
- Ask
- 38.60
- Plus Bas
- 38.30
- Plus Haut
- 38.30
- Volume
- 1
- Changement quotidien
- 1.78%
- Changement Mensuel
- -1.29%
- Changement à 6 Mois
- 7.31%
- Changement Annuel
- -2.25%
23 septembre, mardi
12:30
USD
- Act
- $-251.312 B
- Fcst
- $-406.051 B
- Prev
- $-439.822 B
13:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
14:00
USD
- Act
-
- Fcst
- 4.04 M
- Prev
- 4.01 M
14:00
USD
- Act
-
- Fcst
- -2.0%
- Prev
- 2.0%
16:35
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
17:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 3.641%