Divisas / ZIG
ZIG: The Acquirers Fund
38.30 USD 0.67 (1.78%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ZIG de hoy ha cambiado un 1.78%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 38.30, mientras que el máximo ha alcanzado 38.30.
Siga la dinámica de la pareja de divisas The Acquirers Fund. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
ZIG News
- Las acciones de Zigup suben tras confirmar un rendimiento estable en la junta general
- Acciones de Zigup suben tras informe de junta que confirma desempeño estable
- Zigup shares rise as AGM statement confirms stable performance
- ZIGUP appoints Rachel Coulson as new CFO and executive director
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- Zigup shares drop over 7% as FY25 profit falls, FY26 outlook holds flat
- Your Index Matters: Using The Right Building Blocks For Your U.S. Equity Portfolio
- How Much Does Income Matter For Total Return? It Depends On The Asset
- ZigUp stock rises following upbeat trading update
- Q2 2025 Equity Market Outlook
- Model Asset Allocation Update (March 2025)
Rango diario
38.30 38.30
Rango anual
29.44 43.79
- Cierres anteriores
- 37.63
- Open
- 38.30
- Bid
- 38.30
- Ask
- 38.60
- Low
- 38.30
- High
- 38.30
- Volumen
- 1
- Cambio diario
- 1.78%
- Cambio mensual
- -1.29%
- Cambio a 6 meses
- 7.31%
- Cambio anual
- -2.25%
