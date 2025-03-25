CotizacionesSecciones
ZIG: The Acquirers Fund

38.30 USD 0.67 (1.78%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de ZIG de hoy ha cambiado un 1.78%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 38.30, mientras que el máximo ha alcanzado 38.30.

Rango diario
38.30 38.30
Rango anual
29.44 43.79
Cierres anteriores
37.63
Open
38.30
Bid
38.30
Ask
38.60
Low
38.30
High
38.30
Volumen
1
Cambio diario
1.78%
Cambio mensual
-1.29%
Cambio a 6 meses
7.31%
Cambio anual
-2.25%
23 septiembre, martes
12:30
USD
Cuenta corriente
Act.
$​-251.312 B
Pronós.
$​-406.051 B
Prev.
$​-439.822 B
13:00
USD
Discurso de la Gobernadora de la Fed, Michelle Bowman
Act.
Pronós.
Prev.
14:00
USD
Ventas de Viviendas Existentes
Act.
Pronós.
4.04 M
Prev.
4.01 M
14:00
USD
Ventas de Viviendas de Segunda Mano m/m
Act.
Pronós.
-2.0%
Prev.
2.0%
16:35
USD
Discurso del Presidente del Sistema de la Reserva Federal, Jerome Powell
Act.
Pronós.
Prev.
17:00
USD
Subasta de Obligaciones del Estado a 2 Años
Act.
Pronós.
Prev.
3.641%