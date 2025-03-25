Währungen / ZIG
ZIG: The Acquirers Fund
38.30 USD 0.67 (1.78%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ZIG hat sich für heute um 1.78% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 38.30 bis zu einem Hoch von 38.30 gehandelt.
Verfolgen Sie die The Acquirers Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ZIG News
Tagesspanne
38.30 38.30
Jahresspanne
29.44 43.79
- Vorheriger Schlusskurs
- 37.63
- Eröffnung
- 38.30
- Bid
- 38.30
- Ask
- 38.60
- Tief
- 38.30
- Hoch
- 38.30
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- 1.78%
- Monatsänderung
- -1.29%
- 6-Monatsänderung
- 7.31%
- Jahresänderung
- -2.25%
