KurseKategorien
Währungen / ZIG
Zurück zum Aktien

ZIG: The Acquirers Fund

38.30 USD 0.67 (1.78%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ZIG hat sich für heute um 1.78% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 38.30 bis zu einem Hoch von 38.30 gehandelt.

Verfolgen Sie die The Acquirers Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ZIG News

Tagesspanne
38.30 38.30
Jahresspanne
29.44 43.79
Vorheriger Schlusskurs
37.63
Eröffnung
38.30
Bid
38.30
Ask
38.60
Tief
38.30
Hoch
38.30
Volumen
1
Tagesänderung
1.78%
Monatsänderung
-1.29%
6-Monatsänderung
7.31%
Jahresänderung
-2.25%
23 September, Dienstag
12:30
USD
Leistungsbilanz
Akt
$​-251.312 B
Erw
$​-406.051 B
Vorh
$​-439.822 B
13:00
USD
Fed Governor Bowman spricht
Akt
Erw
Vorh
14:00
USD
Tatsächliche Hausverkäufe
Akt
Erw
4.04 M
Vorh
4.01 M
14:00
USD
Tatsächliche Hausverkäufe m/m
Akt
Erw
-2.0%
Vorh
2.0%
16:35
USD
Rede des Vorsitzenden der Fed Powell
Akt
Erw
Vorh
17:00
USD
2-jährige Schatzanweisung Auktion
Akt
Erw
Vorh
3.641%