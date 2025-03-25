Valute / ZIG
ZIG: The Acquirers Fund
38.30 USD 0.67 (1.78%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ZIG ha avuto una variazione del 1.78% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 38.30 e ad un massimo di 38.30.
Segui le dinamiche di The Acquirers Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
ZIG News
- Le azioni Zigup salgono dopo la conferma di performance stabili all’assemblea
- Zigup shares rise as AGM statement confirms stable performance
- ZIGUP appoints Rachel Coulson as new CFO and executive director
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- Zigup shares drop over 7% as FY25 profit falls, FY26 outlook holds flat
- Your Index Matters: Using The Right Building Blocks For Your U.S. Equity Portfolio
- How Much Does Income Matter For Total Return? It Depends On The Asset
- ZigUp stock rises following upbeat trading update
- Q2 2025 Equity Market Outlook
- Model Asset Allocation Update (March 2025)
Intervallo Giornaliero
38.30 38.30
Intervallo Annuale
29.44 43.79
- Chiusura Precedente
- 37.63
- Apertura
- 38.30
- Bid
- 38.30
- Ask
- 38.60
- Minimo
- 38.30
- Massimo
- 38.30
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- 1.78%
- Variazione Mensile
- -1.29%
- Variazione Semestrale
- 7.31%
- Variazione Annuale
- -2.25%
