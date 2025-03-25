QuotazioniSezioni
ZIG: The Acquirers Fund

38.30 USD 0.67 (1.78%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ZIG ha avuto una variazione del 1.78% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 38.30 e ad un massimo di 38.30.

Segui le dinamiche di The Acquirers Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

ZIG News

Intervallo Giornaliero
38.30 38.30
Intervallo Annuale
29.44 43.79
Chiusura Precedente
37.63
Apertura
38.30
Bid
38.30
Ask
38.60
Minimo
38.30
Massimo
38.30
Volume
1
Variazione giornaliera
1.78%
Variazione Mensile
-1.29%
Variazione Semestrale
7.31%
Variazione Annuale
-2.25%
23 settembre, martedì
12:30
USD
Conto Corrente
Agire
$​-251.312 B
Fcst
$​-406.051 B
Prev
$​-439.822 B
13:00
USD
Discorso del Governatore Bowman della Fed
Agire
Fcst
Prev
14:00
USD
Vendita di Case Esistenti
Agire
Fcst
4.04 M
Prev
4.01 M
14:00
USD
Vendita di Case Esistenti m/m
Agire
Fcst
-2.0%
Prev
2.0%
16:35
USD
Discorso del Presidente della Fed Powell
Agire
Fcst
Prev
17:00
USD
Asta di Banconote a 2 anni
Agire
Fcst
Prev
3.641%