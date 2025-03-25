Валюты / ZIG
ZIG: The Acquirers Fund
38.30 USD 0.67 (1.78%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ZIG за сегодня изменился на 1.78%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.30, а максимальная — 38.30.
Следите за динамикой The Acquirers Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
38.30 38.30
Годовой диапазон
29.44 43.79
- Предыдущее закрытие
- 37.63
- Open
- 38.30
- Bid
- 38.30
- Ask
- 38.60
- Low
- 38.30
- High
- 38.30
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 1.78%
- Месячное изменение
- -1.29%
- 6-месячное изменение
- 7.31%
- Годовое изменение
- -2.25%
