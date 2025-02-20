Moedas / XOS
XOS: Xos Inc
2.81 USD 0.17 (6.44%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do XOS para hoje mudou para 6.44%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.65 e o mais alto foi 2.84.
Veja a dinâmica do par de moedas Xos Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
XOS Notícias
Faixa diária
2.65 2.84
Faixa anual
2.21 8.87
- Fechamento anterior
- 2.64
- Open
- 2.65
- Bid
- 2.81
- Ask
- 3.11
- Low
- 2.65
- High
- 2.84
- Volume
- 86
- Mudança diária
- 6.44%
- Mudança mensal
- -1.06%
- Mudança de 6 meses
- -7.87%
- Mudança anual
- -38.38%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh