통화 / XOS
XOS: Xos Inc
2.84 USD 0.03 (1.07%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
XOS 환율이 오늘 1.07%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.72이고 고가는 2.90이었습니다.
Xos Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
2.72 2.90
년간 변동
2.21 8.87
- 이전 종가
- 2.81
- 시가
- 2.85
- Bid
- 2.84
- Ask
- 3.14
- 저가
- 2.72
- 고가
- 2.90
- 볼륨
- 175
- 일일 변동
- 1.07%
- 월 변동
- 0.00%
- 6개월 변동
- -6.89%
- 년간 변동율
- -37.72%
20 9월, 토요일