Currencies / XOS
XOS: Xos Inc
2.67 USD 0.12 (4.71%)
Sector: Industrials Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
XOS exchange rate has changed by 4.71% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 2.55 and at a high of 2.75.
Follow Xos Inc dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XOS News
- Emerald green trust sells Xos (XOS) shares worth $18,934
- Emerald green trust sells Xos (XOS) shares worth $169k
- Xos announces lease termination agreement for Mesa facility and issues shares for accrued interest
- Former GM executive John Smith joins Xos board of directors
- Xos sets share issuance limit in amended note agreement with Aljomaih
- Why Xos Shares Are Trading Higher By Around 25%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aeries Technology (NASDAQ:AERT), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- Earnings call transcript: Xos Inc sees record revenue in Q2 2025, stock fluctuates
- Xos (XOS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Xos, Inc. (XOS) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Fox Factory Holding (FOXF) Q2 Earnings Lag Estimates
- Blue Bird (BLBD) Q3 Earnings and Revenues Top Estimates
- Harley-Davidson (HOG) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Leap and Xos partner to create revenue from electric fleet charging
- Xos Delivers First Quarter Results, Highlighting GAAP Margin Gains
- US Stocks Likely To Open Lower After 3-Day Fall: 'Equity Drawdown Probability Hasn't Peaked Yet,' Says Goldman Sachs Analyst - Babcock & Wilcox (NYSE:BW), AAR (NYSE:AIR)
- PVH, Progress Software And 3 Stocks To Watch Heading Into Monday - Babcock & Wilcox (NYSE:BW), Loar Holdings (NYSE:LOAR)
- Xos, Inc. (XOS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Xos Shares Surge After Securing US Government Procurement Listing - Xos (NASDAQ:XOS)
- Dow Dips Over 1%; Walmart Shares Plunge Following Soft Guidance - Cycurion (NASDAQ:CYCU), Mobile-health Network (NASDAQ:MNDR)
- US Stocks Likely To Open Lower After Gaining For 2 Days: Walmart In Focus As Traders Await Retail Giant's Earnings - Microvision (NASDAQ:MVIS), DXC Technology (NYSE:DXC)
Daily Range
2.55 2.75
Year Range
2.21 8.87
- Previous Close
- 2.55
- Open
- 2.55
- Bid
- 2.67
- Ask
- 2.97
- Low
- 2.55
- High
- 2.75
- Volume
- 159
- Daily Change
- 4.71%
- Month Change
- -5.99%
- 6 Months Change
- -12.46%
- Year Change
- -41.45%
17 September, Wednesday
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 1.322 M
- Prev
- 1.428 M
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 1.394 M
- Prev
- 1.354 M
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- -6.4%
- Prev
- 5.2%
14:30
USD
- Act
-
- Fcst
- -1.708 M
- Prev
- 3.939 M
14:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.154 M
- Prev
- -0.365 M
18:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
18:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
18:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 4.50%
18:30
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev