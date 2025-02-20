Валюты / XOS
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
XOS: Xos Inc
2.67 USD 0.12 (4.71%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс XOS за сегодня изменился на 4.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.55, а максимальная — 2.75.
Следите за динамикой Xos Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости XOS
- Траст Emerald Green продает акции Xos (XOS) на сумму $18 934
- Emerald green trust sells Xos (XOS) shares worth $18,934
- Emerald green trust sells Xos (XOS) shares worth $169k
- Xos announces lease termination agreement for Mesa facility and issues shares for accrued interest
- Former GM executive John Smith joins Xos board of directors
- Xos sets share issuance limit in amended note agreement with Aljomaih
- Why Xos Shares Are Trading Higher By Around 25%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aeries Technology (NASDAQ:AERT), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- Earnings call transcript: Xos Inc sees record revenue in Q2 2025, stock fluctuates
- Xos (XOS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Xos, Inc. (XOS) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Fox Factory Holding (FOXF) Q2 Earnings Lag Estimates
- Blue Bird (BLBD) Q3 Earnings and Revenues Top Estimates
- Harley-Davidson (HOG) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Leap and Xos partner to create revenue from electric fleet charging
- Xos Delivers First Quarter Results, Highlighting GAAP Margin Gains
- US Stocks Likely To Open Lower After 3-Day Fall: 'Equity Drawdown Probability Hasn't Peaked Yet,' Says Goldman Sachs Analyst - Babcock & Wilcox (NYSE:BW), AAR (NYSE:AIR)
- PVH, Progress Software And 3 Stocks To Watch Heading Into Monday - Babcock & Wilcox (NYSE:BW), Loar Holdings (NYSE:LOAR)
- Xos, Inc. (XOS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Xos Shares Surge After Securing US Government Procurement Listing - Xos (NASDAQ:XOS)
- Dow Dips Over 1%; Walmart Shares Plunge Following Soft Guidance - Cycurion (NASDAQ:CYCU), Mobile-health Network (NASDAQ:MNDR)
- US Stocks Likely To Open Lower After Gaining For 2 Days: Walmart In Focus As Traders Await Retail Giant's Earnings - Microvision (NASDAQ:MVIS), DXC Technology (NYSE:DXC)
Дневной диапазон
2.55 2.75
Годовой диапазон
2.21 8.87
- Предыдущее закрытие
- 2.55
- Open
- 2.55
- Bid
- 2.67
- Ask
- 2.97
- Low
- 2.55
- High
- 2.75
- Объем
- 159
- Дневное изменение
- 4.71%
- Месячное изменение
- -5.99%
- 6-месячное изменение
- -12.46%
- Годовое изменение
- -41.45%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.