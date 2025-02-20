货币 / XOS
XOS: Xos Inc
2.64 USD 0.03 (1.12%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日XOS汇率已更改-1.12%。当日，交易品种以低点2.64和高点2.75进行交易。
关注Xos Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
XOS新闻
- 绿宝石绿色信托出售价值18,934美元的Xos (XOS)股票
- Emerald green trust sells Xos (XOS) shares worth $18,934
- Emerald green trust sells Xos (XOS) shares worth $169k
- Xos announces lease termination agreement for Mesa facility and issues shares for accrued interest
- Former GM executive John Smith joins Xos board of directors
- Xos sets share issuance limit in amended note agreement with Aljomaih
- Why Xos Shares Are Trading Higher By Around 25%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aeries Technology (NASDAQ:AERT), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- Earnings call transcript: Xos Inc sees record revenue in Q2 2025, stock fluctuates
- Xos (XOS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Xos, Inc. (XOS) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Leap and Xos partner to create revenue from electric fleet charging
- Xos Delivers First Quarter Results, Highlighting GAAP Margin Gains
- Xos, Inc. (XOS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Xos Shares Surge After Securing US Government Procurement Listing - Xos (NASDAQ:XOS)
日范围
2.64 2.75
年范围
2.21 8.87
- 前一天收盘价
- 2.67
- 开盘价
- 2.68
- 卖价
- 2.64
- 买价
- 2.94
- 最低价
- 2.64
- 最高价
- 2.75
- 交易量
- 92
- 日变化
- -1.12%
- 月变化
- -7.04%
- 6个月变化
- -13.44%
- 年变化
- -42.11%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值