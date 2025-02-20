通貨 / XOS
XOS: Xos Inc
2.81 USD 0.17 (6.44%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
XOSの今日の為替レートは、6.44%変化しました。日中、通貨は1あたり2.65の安値と2.84の高値で取引されました。
Xos Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
XOS News
- 2 Domestic Auto Stocks to Buy Amid EV Incentive Expiry, Industry Woes
- エメラルド・グリーン・トラスト、Xos株式を18,934ドル相当売却
- Emerald green trust sells Xos (XOS) shares worth $18,934
- Emerald green trust sells Xos (XOS) shares worth $169k
- Xos announces lease termination agreement for Mesa facility and issues shares for accrued interest
- Former GM executive John Smith joins Xos board of directors
- Xos sets share issuance limit in amended note agreement with Aljomaih
- Why Xos Shares Are Trading Higher By Around 25%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aeries Technology (NASDAQ:AERT), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- Earnings call transcript: Xos Inc sees record revenue in Q2 2025, stock fluctuates
- Xos (XOS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Xos, Inc. (XOS) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Fox Factory Holding (FOXF) Q2 Earnings Lag Estimates
- Blue Bird (BLBD) Q3 Earnings and Revenues Top Estimates
- Harley-Davidson (HOG) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Leap and Xos partner to create revenue from electric fleet charging
- Xos Delivers First Quarter Results, Highlighting GAAP Margin Gains
- US Stocks Likely To Open Lower After 3-Day Fall: 'Equity Drawdown Probability Hasn't Peaked Yet,' Says Goldman Sachs Analyst - Babcock & Wilcox (NYSE:BW), AAR (NYSE:AIR)
- PVH, Progress Software And 3 Stocks To Watch Heading Into Monday - Babcock & Wilcox (NYSE:BW), Loar Holdings (NYSE:LOAR)
- Xos, Inc. (XOS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Xos Shares Surge After Securing US Government Procurement Listing - Xos (NASDAQ:XOS)
- Dow Dips Over 1%; Walmart Shares Plunge Following Soft Guidance - Cycurion (NASDAQ:CYCU), Mobile-health Network (NASDAQ:MNDR)
- US Stocks Likely To Open Lower After Gaining For 2 Days: Walmart In Focus As Traders Await Retail Giant's Earnings - Microvision (NASDAQ:MVIS), DXC Technology (NYSE:DXC)
1日のレンジ
2.65 2.84
1年のレンジ
2.21 8.87
- 以前の終値
- 2.64
- 始値
- 2.65
- 買値
- 2.81
- 買値
- 3.11
- 安値
- 2.65
- 高値
- 2.84
- 出来高
- 86
- 1日の変化
- 6.44%
- 1ヶ月の変化
- -1.06%
- 6ヶ月の変化
- -7.87%
- 1年の変化
- -38.38%
