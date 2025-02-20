Divisas / XOS
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
XOS: Xos Inc
2.64 USD 0.03 (1.12%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de XOS de hoy ha cambiado un -1.12%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.64, mientras que el máximo ha alcanzado 2.75.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Xos Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XOS News
- Emerald Green Trust vende acciones de Xos (XOS) por valor de 18.934 dólares
- Fideicomiso Emerald Green vende acciones de Xos (XOS) por $18,934
- Emerald green trust sells Xos (XOS) shares worth $18,934
- Emerald green trust sells Xos (XOS) shares worth $169k
- Xos announces lease termination agreement for Mesa facility and issues shares for accrued interest
- Former GM executive John Smith joins Xos board of directors
- Xos sets share issuance limit in amended note agreement with Aljomaih
- Why Xos Shares Are Trading Higher By Around 25%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aeries Technology (NASDAQ:AERT), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- Earnings call transcript: Xos Inc sees record revenue in Q2 2025, stock fluctuates
- Xos (XOS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Xos, Inc. (XOS) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Fox Factory Holding (FOXF) Q2 Earnings Lag Estimates
- Blue Bird (BLBD) Q3 Earnings and Revenues Top Estimates
- Harley-Davidson (HOG) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Leap and Xos partner to create revenue from electric fleet charging
- Xos Delivers First Quarter Results, Highlighting GAAP Margin Gains
- US Stocks Likely To Open Lower After 3-Day Fall: 'Equity Drawdown Probability Hasn't Peaked Yet,' Says Goldman Sachs Analyst - Babcock & Wilcox (NYSE:BW), AAR (NYSE:AIR)
- PVH, Progress Software And 3 Stocks To Watch Heading Into Monday - Babcock & Wilcox (NYSE:BW), Loar Holdings (NYSE:LOAR)
- Xos, Inc. (XOS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Xos Shares Surge After Securing US Government Procurement Listing - Xos (NASDAQ:XOS)
- Dow Dips Over 1%; Walmart Shares Plunge Following Soft Guidance - Cycurion (NASDAQ:CYCU), Mobile-health Network (NASDAQ:MNDR)
- US Stocks Likely To Open Lower After Gaining For 2 Days: Walmart In Focus As Traders Await Retail Giant's Earnings - Microvision (NASDAQ:MVIS), DXC Technology (NYSE:DXC)
Rango diario
2.64 2.75
Rango anual
2.21 8.87
- Cierres anteriores
- 2.67
- Open
- 2.68
- Bid
- 2.64
- Ask
- 2.94
- Low
- 2.64
- High
- 2.75
- Volumen
- 92
- Cambio diario
- -1.12%
- Cambio mensual
- -7.04%
- Cambio a 6 meses
- -13.44%
- Cambio anual
- -42.11%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B