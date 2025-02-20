Währungen / XOS
XOS: Xos Inc
2.82 USD 0.01 (0.36%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von XOS hat sich für heute um 0.36% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.72 bis zu einem Hoch von 2.90 gehandelt.
Verfolgen Sie die Xos Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XOS News
Tagesspanne
2.72 2.90
Jahresspanne
2.21 8.87
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.81
- Eröffnung
- 2.85
- Bid
- 2.82
- Ask
- 3.12
- Tief
- 2.72
- Hoch
- 2.90
- Volumen
- 101
- Tagesänderung
- 0.36%
- Monatsänderung
- -0.70%
- 6-Monatsänderung
- -7.54%
- Jahresänderung
- -38.16%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K