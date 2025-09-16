- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
XMHQ: Invesco S&P MidCap Quality ETF
A taxa do XMHQ para hoje mudou para -0.22%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 105.12 e o mais alto foi 106.08.
Veja a dinâmica do par de moedas Invesco S&P MidCap Quality ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XMHQ Notícias
- Seasonal Weakness And A Stretch For Risk
- CIO Notebook: U.S. Government Shutdown Not Enough To Derail Momentum
- CDT Insider Sentiment September 2025: All In
- As U.S. Stocks Hit Records, Do Mexican Equities Offer Diversification Opportunities?
- Should Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) Be on Your Investing Radar?
- The Truth About Market Impacts Of Government Shutdowns
- Single Stock Volatility Jumps Higher As Earnings Approach
- S&P 500 Earnings: What's Expected For Q3 '25? A Brief History Of Tech Sector EPS Growth
- S&P 500 Snapshot: First Weekly Loss In A Month
- It's Shutdown Time Again
- Slowdown Signals: Are Leading Indicators Flashing Red?
- Above The Noise: Rate Cuts, Productivity Gains, And Gold Surge
- Record-High Price To Sales But Not For Equal Weight
- Wall Street Slip: A Closer Look At The Dow, S&P 500, And Nasdaq Decline
- Record Options Activity Post FOMC Led By Call Buying
- Why The Fed Prefers PCE Over CPI For Inflation Insights
- 15-Yr Bull Markets: Signs Of A Potential Major Top (Or Not) And Knowing What Hasn't Worked
- S&P 500 Earnings: Pay Attention To Asset Classes That Haven’t Worked In The Last 15 Years
- Weekly Outlook - PMI And PCE In Spotlight As US Dollar Remains Sensitive To US Labor Data
- Equities Supported By Improvement In Business Cycle Indicators
- S&P 500 Snapshot: Index Finishes The Week At Record High
- Record Share Of EPS Increases This Quarter, But Are Economic Cracks Forming?
- Inflection Points: No Reservations, Just Valuations
- S&P 2025 Target Raised To 7,000 On AI Momentum And Fed Clarity
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de XMHQ hoje?
Hoje Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) está avaliado em 105.18. O instrumento é negociado dentro de 105.12 - 106.08, o fechamento de ontem foi 105.41, e o volume de negociação atingiu 360. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de XMHQ em tempo real.
As ações de Invesco S&P MidCap Quality ETF pagam dividendos?
Atualmente Invesco S&P MidCap Quality ETF está avaliado em 105.18. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 5.75% e USD. Monitore os movimentos de XMHQ no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de XMHQ?
Você pode comprar ações de Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) pelo preço atual 105.18. Ordens geralmente são executadas perto de 105.18 ou 105.48, enquanto 360 e -0.51% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de XMHQ no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de XMHQ?
Investir em Invesco S&P MidCap Quality ETF envolve considerar a faixa anual 80.60 - 109.79 e o preço atual 105.18. Muitos comparam 0.38% e 13.35% antes de enviar ordens em 105.18 ou 105.48. Estude as mudanças diárias de preço de XMHQ no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Invesco S&P MidCap Quality ETF?
O maior preço de Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) no último ano foi 109.79. As ações oscilaram bastante dentro de 80.60 - 109.79, e a comparação com 105.41 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Invesco S&P MidCap Quality ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Invesco S&P MidCap Quality ETF?
O menor preço de Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) no ano foi 80.60. A comparação com o preço atual 105.18 e 80.60 - 109.79 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de XMHQ em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de XMHQ?
No passado Invesco S&P MidCap Quality ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 105.41 e 5.75% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 105.41
- Open
- 105.72
- Bid
- 105.18
- Ask
- 105.48
- Low
- 105.12
- High
- 106.08
- Volume
- 360
- Mudança diária
- -0.22%
- Mudança mensal
- 0.38%
- Mudança de 6 meses
- 13.35%
- Mudança anual
- 5.75%