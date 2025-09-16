CotaçõesSeções
XMHQ
XMHQ: Invesco S&P MidCap Quality ETF

105.18 USD 0.23 (0.22%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do XMHQ para hoje mudou para -0.22%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 105.12 e o mais alto foi 106.08.

Veja a dinâmica do par de moedas Invesco S&P MidCap Quality ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

XMHQ Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de XMHQ hoje?

Hoje Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) está avaliado em 105.18. O instrumento é negociado dentro de 105.12 - 106.08, o fechamento de ontem foi 105.41, e o volume de negociação atingiu 360. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de XMHQ em tempo real.

As ações de Invesco S&P MidCap Quality ETF pagam dividendos?

Atualmente Invesco S&P MidCap Quality ETF está avaliado em 105.18. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 5.75% e USD. Monitore os movimentos de XMHQ no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de XMHQ?

Você pode comprar ações de Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) pelo preço atual 105.18. Ordens geralmente são executadas perto de 105.18 ou 105.48, enquanto 360 e -0.51% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de XMHQ no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de XMHQ?

Investir em Invesco S&P MidCap Quality ETF envolve considerar a faixa anual 80.60 - 109.79 e o preço atual 105.18. Muitos comparam 0.38% e 13.35% antes de enviar ordens em 105.18 ou 105.48. Estude as mudanças diárias de preço de XMHQ no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Invesco S&P MidCap Quality ETF?

O maior preço de Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) no último ano foi 109.79. As ações oscilaram bastante dentro de 80.60 - 109.79, e a comparação com 105.41 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Invesco S&P MidCap Quality ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Invesco S&P MidCap Quality ETF?

O menor preço de Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) no ano foi 80.60. A comparação com o preço atual 105.18 e 80.60 - 109.79 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de XMHQ em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de XMHQ?

No passado Invesco S&P MidCap Quality ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 105.41 e 5.75% após os eventos corporativos.

Faixa diária
105.12 106.08
Faixa anual
80.60 109.79
Fechamento anterior
105.41
Open
105.72
Bid
105.18
Ask
105.48
Low
105.12
High
106.08
Volume
360
Mudança diária
-0.22%
Mudança mensal
0.38%
Mudança de 6 meses
13.35%
Mudança anual
5.75%
