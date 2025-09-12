QuotazioniSezioni
Valute / XMHQ
Tornare a Azioni

XMHQ: Invesco S&P MidCap Quality ETF

105.50 USD 0.25 (0.24%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio XMHQ ha avuto una variazione del 0.24% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 104.57 e ad un massimo di 105.58.

Segui le dinamiche di Invesco S&P MidCap Quality ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

XMHQ News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni XMHQ oggi?

Oggi le azioni Invesco S&P MidCap Quality ETF sono prezzate a 105.50. Viene scambiato all'interno di 0.24%, la chiusura di ieri è stata 105.25 e il volume degli scambi ha raggiunto 255. Il grafico dei prezzi in tempo reale di XMHQ mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Invesco S&P MidCap Quality ETF pagano dividendi?

Invesco S&P MidCap Quality ETF è attualmente valutato a 105.50. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 6.07% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di XMHQ.

Come acquistare azioni XMHQ?

Puoi acquistare azioni Invesco S&P MidCap Quality ETF al prezzo attuale di 105.50. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 105.50 o 105.80, mentre 255 e 0.37% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di XMHQ sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni XMHQ?

Investire in Invesco S&P MidCap Quality ETF implica considerare l'intervallo annuale 80.60 - 109.79 e il prezzo attuale 105.50. Molti confrontano 0.69% e 13.70% prima di effettuare ordini su 105.50 o 105.80. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di XMHQ con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Invesco S&P MidCap Quality ETF?

Il prezzo massimo di Invesco S&P MidCap Quality ETF nell'ultimo anno è stato 109.79. All'interno di 80.60 - 109.79, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 105.25 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Invesco S&P MidCap Quality ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Invesco S&P MidCap Quality ETF?

Il prezzo più basso di Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) nel corso dell'anno è stato 80.60. Confrontandolo con gli attuali 105.50 e 80.60 - 109.79 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda XMHQ muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di XMHQ?

Invesco S&P MidCap Quality ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 105.25 e 6.07%.

Intervallo Giornaliero
104.57 105.58
Intervallo Annuale
80.60 109.79
Chiusura Precedente
105.25
Apertura
105.11
Bid
105.50
Ask
105.80
Minimo
104.57
Massimo
105.58
Volume
255
Variazione giornaliera
0.24%
Variazione Mensile
0.69%
Variazione Semestrale
13.70%
Variazione Annuale
6.07%
02 ottobre, giovedì
12:30
USD
Richieste Iniziali di Sussidi di Disoccupazione
Agire
Fcst
207 K
Prev
218 K
12:30
USD
Continue Richieste di Sussidi di Disoccupazione
Agire
Fcst
1.923 M
Prev
1.926 M
14:00
USD
Ordini di Fabbrica m/m
Agire
Fcst
2.5%
Prev
-1.3%