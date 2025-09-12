- Panoramica
XMHQ: Invesco S&P MidCap Quality ETF
Il tasso di cambio XMHQ ha avuto una variazione del 0.24% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 104.57 e ad un massimo di 105.58.
Segui le dinamiche di Invesco S&P MidCap Quality ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
XMHQ News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni XMHQ oggi?
Oggi le azioni Invesco S&P MidCap Quality ETF sono prezzate a 105.50. Viene scambiato all'interno di 0.24%, la chiusura di ieri è stata 105.25 e il volume degli scambi ha raggiunto 255. Il grafico dei prezzi in tempo reale di XMHQ mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Invesco S&P MidCap Quality ETF pagano dividendi?
Invesco S&P MidCap Quality ETF è attualmente valutato a 105.50. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 6.07% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di XMHQ.
Come acquistare azioni XMHQ?
Puoi acquistare azioni Invesco S&P MidCap Quality ETF al prezzo attuale di 105.50. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 105.50 o 105.80, mentre 255 e 0.37% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di XMHQ sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni XMHQ?
Investire in Invesco S&P MidCap Quality ETF implica considerare l'intervallo annuale 80.60 - 109.79 e il prezzo attuale 105.50. Molti confrontano 0.69% e 13.70% prima di effettuare ordini su 105.50 o 105.80. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di XMHQ con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Invesco S&P MidCap Quality ETF?
Il prezzo massimo di Invesco S&P MidCap Quality ETF nell'ultimo anno è stato 109.79. All'interno di 80.60 - 109.79, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 105.25 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Invesco S&P MidCap Quality ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Invesco S&P MidCap Quality ETF?
Il prezzo più basso di Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) nel corso dell'anno è stato 80.60. Confrontandolo con gli attuali 105.50 e 80.60 - 109.79 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda XMHQ muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di XMHQ?
Invesco S&P MidCap Quality ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 105.25 e 6.07%.
- Chiusura Precedente
- 105.25
- Apertura
- 105.11
- Bid
- 105.50
- Ask
- 105.80
- Minimo
- 104.57
- Massimo
- 105.58
- Volume
- 255
- Variazione giornaliera
- 0.24%
- Variazione Mensile
- 0.69%
- Variazione Semestrale
- 13.70%
- Variazione Annuale
- 6.07%
- Agire
-
- Fcst
- 207 K
- Prev
- 218 K
- Agire
-
- Fcst
- 1.923 M
- Prev
- 1.926 M
- Agire
-
- Fcst
- 2.5%
- Prev
- -1.3%