- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
XMHQ: Invesco S&P MidCap Quality ETF
Le taux de change de XMHQ a changé de 0.24% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 104.57 et à un maximum de 105.58.
Suivez la dynamique Invesco S&P MidCap Quality ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XMHQ Nouvelles
- Should Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) Be on Your Investing Radar?
- The Truth About Market Impacts Of Government Shutdowns
- Single Stock Volatility Jumps Higher As Earnings Approach
- S&P 500 Earnings: What's Expected For Q3 '25? A Brief History Of Tech Sector EPS Growth
- S&P 500 Snapshot: First Weekly Loss In A Month
- It's Shutdown Time Again
- Slowdown Signals: Are Leading Indicators Flashing Red?
- Above The Noise: Rate Cuts, Productivity Gains, And Gold Surge
- Record-High Price To Sales But Not For Equal Weight
- Wall Street Slip: A Closer Look At The Dow, S&P 500, And Nasdaq Decline
- Record Options Activity Post FOMC Led By Call Buying
- Why The Fed Prefers PCE Over CPI For Inflation Insights
- 15-Yr Bull Markets: Signs Of A Potential Major Top (Or Not) And Knowing What Hasn't Worked
- S&P 500 Earnings: Pay Attention To Asset Classes That Haven’t Worked In The Last 15 Years
- Weekly Outlook - PMI And PCE In Spotlight As US Dollar Remains Sensitive To US Labor Data
- Equities Supported By Improvement In Business Cycle Indicators
- S&P 500 Snapshot: Index Finishes The Week At Record High
- Record Share Of EPS Increases This Quarter, But Are Economic Cracks Forming?
- Inflection Points: No Reservations, Just Valuations
- S&P 2025 Target Raised To 7,000 On AI Momentum And Fed Clarity
- U.S. Indices Surge With Nasdaq And S&P 500 Leading Before FOMC Rate Decision
- S&P 500 Snapshot: 4-Day Win Streak Snapped
- 2026 Expected S&P 500 EPS Hasn’t Wavered Much From Expected 14% Growth Rate
- The Life Of A Fed Chair
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action XMHQ aujourd'hui ?
L'action Invesco S&P MidCap Quality ETF est cotée à 105.50 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.24%, a clôturé hier à 105.25 et son volume d'échange a atteint 255. Le graphique en temps réel du cours de XMHQ présente ces mises à jour.
L'action Invesco S&P MidCap Quality ETF verse-t-elle des dividendes ?
Invesco S&P MidCap Quality ETF est actuellement valorisé à 105.50. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 6.07% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de XMHQ.
Comment acheter des actions XMHQ ?
Vous pouvez acheter des actions Invesco S&P MidCap Quality ETF au cours actuel de 105.50. Les ordres sont généralement placés à proximité de 105.50 ou de 105.80, le 255 et le 0.37% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de XMHQ sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action XMHQ ?
Investir dans Invesco S&P MidCap Quality ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 80.60 - 109.79 et le prix actuel 105.50. Beaucoup comparent 0.69% et 13.70% avant de passer des ordres à 105.50 ou 105.80. Consultez le graphique du cours de XMHQ en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Invesco S&P MidCap Quality ETF ?
Le cours le plus élevé de Invesco S&P MidCap Quality ETF l'année dernière était 109.79. Au cours de 80.60 - 109.79, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 105.25 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Invesco S&P MidCap Quality ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Invesco S&P MidCap Quality ETF ?
Le cours le plus bas de Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) sur l'année a été 80.60. Sa comparaison avec 105.50 et 80.60 - 109.79 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de XMHQ sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action XMHQ a-t-elle été divisée ?
Invesco S&P MidCap Quality ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 105.25 et 6.07% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 105.25
- Ouverture
- 105.11
- Bid
- 105.50
- Ask
- 105.80
- Plus Bas
- 104.57
- Plus Haut
- 105.58
- Volume
- 255
- Changement quotidien
- 0.24%
- Changement Mensuel
- 0.69%
- Changement à 6 Mois
- 13.70%
- Changement Annuel
- 6.07%
- Act
-
- Fcst
- 207 K
- Prev
- 218 K
- Act
-
- Fcst
- 1.923 M
- Prev
- 1.926 M
- Act
-
- Fcst
- 2.5%
- Prev
- -1.3%