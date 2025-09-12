CotationsSections
Devises / XMHQ
XMHQ: Invesco S&P MidCap Quality ETF

105.50 USD 0.25 (0.24%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de XMHQ a changé de 0.24% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 104.57 et à un maximum de 105.58.

Suivez la dynamique Invesco S&P MidCap Quality ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action XMHQ aujourd'hui ?

L'action Invesco S&P MidCap Quality ETF est cotée à 105.50 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.24%, a clôturé hier à 105.25 et son volume d'échange a atteint 255. Le graphique en temps réel du cours de XMHQ présente ces mises à jour.

L'action Invesco S&P MidCap Quality ETF verse-t-elle des dividendes ?

Invesco S&P MidCap Quality ETF est actuellement valorisé à 105.50. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 6.07% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de XMHQ.

Comment acheter des actions XMHQ ?

Vous pouvez acheter des actions Invesco S&P MidCap Quality ETF au cours actuel de 105.50. Les ordres sont généralement placés à proximité de 105.50 ou de 105.80, le 255 et le 0.37% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de XMHQ sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action XMHQ ?

Investir dans Invesco S&P MidCap Quality ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 80.60 - 109.79 et le prix actuel 105.50. Beaucoup comparent 0.69% et 13.70% avant de passer des ordres à 105.50 ou 105.80. Consultez le graphique du cours de XMHQ en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Invesco S&P MidCap Quality ETF ?

Le cours le plus élevé de Invesco S&P MidCap Quality ETF l'année dernière était 109.79. Au cours de 80.60 - 109.79, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 105.25 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Invesco S&P MidCap Quality ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Invesco S&P MidCap Quality ETF ?

Le cours le plus bas de Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) sur l'année a été 80.60. Sa comparaison avec 105.50 et 80.60 - 109.79 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de XMHQ sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action XMHQ a-t-elle été divisée ?

Invesco S&P MidCap Quality ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 105.25 et 6.07% après les opérations sur titres.

Range quotidien
104.57 105.58
Range Annuel
80.60 109.79
Clôture Précédente
105.25
Ouverture
105.11
Bid
105.50
Ask
105.80
Plus Bas
104.57
Plus Haut
105.58
Volume
255
Changement quotidien
0.24%
Changement Mensuel
0.69%
Changement à 6 Mois
13.70%
Changement Annuel
6.07%
02 octobre, jeudi
12:30
USD
Allocations Initiales de Chômage
Act
Fcst
207 K
Prev
218 K
12:30
USD
Allocations de chômage en continu.
Act
Fcst
1.923 M
Prev
1.926 M
14:00
USD
Commandes d'Usine m/m
Act
Fcst
2.5%
Prev
-1.3%