CotizacionesSecciones
Divisas / XMHQ
Volver a Acciones

XMHQ: Invesco S&P MidCap Quality ETF

105.18 USD 0.23 (0.22%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de XMHQ de hoy ha cambiado un -0.22%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 105.12, mientras que el máximo ha alcanzado 106.08.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Invesco S&P MidCap Quality ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

XMHQ News

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de XMHQ hoy?

Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) se evalúa hoy en 105.18. El instrumento se negocia dentro de 105.12 - 106.08; el cierre de ayer ha sido 105.41 y el volumen comercial ha alcanzado 360. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios XMHQ en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Invesco S&P MidCap Quality ETF?

Invesco S&P MidCap Quality ETF se evalúa actualmente en 105.18. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 5.75% y USD. Monitoree los movimientos de XMHQ en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de XMHQ?

Puede comprar acciones de Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) al precio actual de 105.18. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 105.18 o 105.48, mientras que 360 y -0.51% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de XMHQ en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de XMHQ?

Invertir en Invesco S&P MidCap Quality ETF implica tener en cuenta el rango anual 80.60 - 109.79 y el precio actual 105.18. Muchos comparan 0.38% y 13.35% antes de colocar órdenes en 105.18 o 105.48. Estudie los cambios diarios de precios de XMHQ en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Invesco S&P MidCap Quality ETF?

El precio más alto de Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) en el último año ha sido 109.79. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 80.60 - 109.79, una comparación con 105.41 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Invesco S&P MidCap Quality ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Invesco S&P MidCap Quality ETF?

El precio más bajo de Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) para el año ha sido 80.60. La comparación con los actuales 105.18 y 80.60 - 109.79 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de XMHQ en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de XMHQ?

En el pasado, Invesco S&P MidCap Quality ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 105.41 y 5.75% después de las acciones corporativas.

Rango diario
105.12 106.08
Rango anual
80.60 109.79
Cierres anteriores
105.41
Open
105.72
Bid
105.18
Ask
105.48
Low
105.12
High
106.08
Volumen
360
Cambio diario
-0.22%
Cambio mensual
0.38%
Cambio a 6 meses
13.35%
Cambio anual
5.75%
04 octubre, sábado