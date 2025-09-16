КотировкиРазделы
XMHQ: Invesco S&P MidCap Quality ETF

105.18 USD 0.23 (0.22%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс XMHQ за сегодня изменился на -0.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 105.12, а максимальная — 106.08.

Следите за динамикой Invesco S&P MidCap Quality ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций XMHQ сегодня?

Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) сегодня оценивается на уровне 105.18. Инструмент торгуется в пределах 105.12 - 106.08, вчерашнее закрытие составило 105.41, а торговый объем достиг 360. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XMHQ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco S&P MidCap Quality ETF?

Invesco S&P MidCap Quality ETF в настоящее время оценивается в 105.18. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.75% и USD. Отслеживайте движения XMHQ на графике в реальном времени.

Как купить акции XMHQ?

Вы можете купить акции Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) по текущей цене 105.18. Ордера обычно размещаются около 105.18 или 105.48, тогда как 360 и -0.51% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XMHQ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции XMHQ?

Инвестирование в Invesco S&P MidCap Quality ETF предполагает учет годового диапазона 80.60 - 109.79 и текущей цены 105.18. Многие сравнивают 0.38% и 13.35% перед размещением ордеров на 105.18 или 105.48. Изучайте ежедневные изменения цены XMHQ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Invesco S&P MidCap Quality ETF?

Самая высокая цена Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) за последний год составила 109.79. Акции заметно колебались в пределах 80.60 - 109.79, сравнение с 105.41 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco S&P MidCap Quality ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Invesco S&P MidCap Quality ETF?

Самая низкая цена Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) за год составила 80.60. Сравнение с текущими 105.18 и 80.60 - 109.79 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XMHQ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций XMHQ?

В прошлом Invesco S&P MidCap Quality ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 105.41 и 5.75% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
105.12 106.08
Годовой диапазон
80.60 109.79
Предыдущее закрытие
105.41
Open
105.72
Bid
105.18
Ask
105.48
Low
105.12
High
106.08
Объем
360
Дневное изменение
-0.22%
Месячное изменение
0.38%
6-месячное изменение
13.35%
Годовое изменение
5.75%
04 октября, суббота