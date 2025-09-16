クォートセクション
通貨 / XMHQ
XMHQ: Invesco S&P MidCap Quality ETF

105.18 USD 0.23 (0.22%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

XMHQの今日の為替レートは、-0.22%変化しました。日中、通貨は1あたり105.12の安値と106.08の高値で取引されました。

Invesco S&P MidCap Quality ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

XMHQ株の現在の価格は？

Invesco S&P MidCap Quality ETFの株価は本日105.18です。105.12 - 106.08内で取引され、前日の終値は105.41、取引量は360に達しました。XMHQのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Invesco S&P MidCap Quality ETFの株は配当を出しますか？

Invesco S&P MidCap Quality ETFの現在の価格は105.18です。配当方針は会社によりますが、投資家は5.75%やUSDにも注目します。XMHQの動きはライブチャートで確認できます。

XMHQ株を買う方法は？

Invesco S&P MidCap Quality ETFの株は現在105.18で購入可能です。注文は通常105.18または105.48付近で行われ、360や-0.51%が市場の動きを示します。XMHQの最新情報はライブチャートで確認できます。

XMHQ株に投資する方法は？

Invesco S&P MidCap Quality ETFへの投資では、年間の値幅80.60 - 109.79と現在の105.18を考慮します。注文は多くの場合105.18や105.48で行われる前に、0.38%や13.35%と比較されます。XMHQの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Invesco S&P MidCap Quality ETFの株の最高値は？

Invesco S&P MidCap Quality ETFの過去1年の最高値は109.79でした。80.60 - 109.79内で株価は大きく変動し、105.41と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Invesco S&P MidCap Quality ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Invesco S&P MidCap Quality ETFの株の最低値は？

Invesco S&P MidCap Quality ETF(XMHQ)の年間最安値は80.60でした。現在の105.18や80.60 - 109.79と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。XMHQの動きはライブチャートで確認できます。

XMHQの株式分割はいつ行われましたか？

Invesco S&P MidCap Quality ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、105.41、5.75%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
105.12 106.08
1年のレンジ
80.60 109.79
以前の終値
105.41
始値
105.72
買値
105.18
買値
105.48
安値
105.12
高値
106.08
出来高
360
1日の変化
-0.22%
1ヶ月の変化
0.38%
6ヶ月の変化
13.35%
1年の変化
5.75%
04 10月, 土曜日