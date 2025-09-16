KurseKategorien
XMHQ: Invesco S&P MidCap Quality ETF

105.18 USD 0.23 (0.22%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von XMHQ hat sich für heute um -0.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 105.12 bis zu einem Hoch von 106.08 gehandelt.

Verfolgen Sie die Invesco S&P MidCap Quality ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von XMHQ heute?

Die Aktie von Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) notiert heute bei 105.18. Sie wird innerhalb einer Spanne von 105.12 - 106.08 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 105.41 und das Handelsvolumen erreichte 360. Das Live-Chart von XMHQ zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie XMHQ Dividenden?

Invesco S&P MidCap Quality ETF wird derzeit mit 105.18 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 5.75% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von XMHQ zu verfolgen.

Wie kaufe ich XMHQ-Aktien?

Sie können Aktien von Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) zum aktuellen Kurs von 105.18 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 105.18 oder 105.48 platziert, während 360 und -0.51% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von XMHQ auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in XMHQ-Aktien?

Bei einer Investition in Invesco S&P MidCap Quality ETF müssen die jährliche Spanne 80.60 - 109.79 und der aktuelle Kurs 105.18 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.38% und 13.35%, bevor sie Orders zu 105.18 oder 105.48 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von XMHQ.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Invesco S&P MidCap Quality ETF?

Der höchste Kurs von Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) im vergangenen Jahr lag bei 109.79. Innerhalb von 80.60 - 109.79 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 105.41 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Invesco S&P MidCap Quality ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Invesco S&P MidCap Quality ETF?

Der niedrigste Kurs von Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) im Laufe des Jahres betrug 80.60. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 105.18 und der Spanne 80.60 - 109.79 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von XMHQ live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von XMHQ statt?

Invesco S&P MidCap Quality ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 105.41 und 5.75% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
105.12 106.08
Jahresspanne
80.60 109.79
Vorheriger Schlusskurs
105.41
Eröffnung
105.72
Bid
105.18
Ask
105.48
Tief
105.12
Hoch
106.08
Volumen
360
Tagesänderung
-0.22%
Monatsänderung
0.38%
6-Monatsänderung
13.35%
Jahresänderung
5.75%
04 Oktober, Samstag