- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
XMHQ: Invesco S&P MidCap Quality ETF
Der Wechselkurs von XMHQ hat sich für heute um -0.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 105.12 bis zu einem Hoch von 106.08 gehandelt.
Verfolgen Sie die Invesco S&P MidCap Quality ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XMHQ News
- Seasonal Weakness And A Stretch For Risk
- CIO Notebook: U.S. Government Shutdown Not Enough To Derail Momentum
- CDT Insider Sentiment September 2025: All In
- As U.S. Stocks Hit Records, Do Mexican Equities Offer Diversification Opportunities?
- Should Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) Be on Your Investing Radar?
- The Truth About Market Impacts Of Government Shutdowns
- Single Stock Volatility Jumps Higher As Earnings Approach
- S&P 500 Earnings: What's Expected For Q3 '25? A Brief History Of Tech Sector EPS Growth
- S&P 500 Snapshot: First Weekly Loss In A Month
- It's Shutdown Time Again
- Slowdown Signals: Are Leading Indicators Flashing Red?
- Above The Noise: Rate Cuts, Productivity Gains, And Gold Surge
- Record-High Price To Sales But Not For Equal Weight
- Wall Street Slip: A Closer Look At The Dow, S&P 500, And Nasdaq Decline
- Record Options Activity Post FOMC Led By Call Buying
- Why The Fed Prefers PCE Over CPI For Inflation Insights
- 15-Yr Bull Markets: Signs Of A Potential Major Top (Or Not) And Knowing What Hasn't Worked
- S&P 500 Earnings: Pay Attention To Asset Classes That Haven’t Worked In The Last 15 Years
- Weekly Outlook - PMI And PCE In Spotlight As US Dollar Remains Sensitive To US Labor Data
- Equities Supported By Improvement In Business Cycle Indicators
- S&P 500 Snapshot: Index Finishes The Week At Record High
- Record Share Of EPS Increases This Quarter, But Are Economic Cracks Forming?
- Inflection Points: No Reservations, Just Valuations
- S&P 2025 Target Raised To 7,000 On AI Momentum And Fed Clarity
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von XMHQ heute?
Die Aktie von Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) notiert heute bei 105.18. Sie wird innerhalb einer Spanne von 105.12 - 106.08 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 105.41 und das Handelsvolumen erreichte 360. Das Live-Chart von XMHQ zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie XMHQ Dividenden?
Invesco S&P MidCap Quality ETF wird derzeit mit 105.18 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 5.75% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von XMHQ zu verfolgen.
Wie kaufe ich XMHQ-Aktien?
Sie können Aktien von Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) zum aktuellen Kurs von 105.18 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 105.18 oder 105.48 platziert, während 360 und -0.51% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von XMHQ auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in XMHQ-Aktien?
Bei einer Investition in Invesco S&P MidCap Quality ETF müssen die jährliche Spanne 80.60 - 109.79 und der aktuelle Kurs 105.18 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.38% und 13.35%, bevor sie Orders zu 105.18 oder 105.48 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von XMHQ.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Invesco S&P MidCap Quality ETF?
Der höchste Kurs von Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) im vergangenen Jahr lag bei 109.79. Innerhalb von 80.60 - 109.79 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 105.41 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Invesco S&P MidCap Quality ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Invesco S&P MidCap Quality ETF?
Der niedrigste Kurs von Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) im Laufe des Jahres betrug 80.60. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 105.18 und der Spanne 80.60 - 109.79 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von XMHQ live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von XMHQ statt?
Invesco S&P MidCap Quality ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 105.41 und 5.75% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 105.41
- Eröffnung
- 105.72
- Bid
- 105.18
- Ask
- 105.48
- Tief
- 105.12
- Hoch
- 106.08
- Volumen
- 360
- Tagesänderung
- -0.22%
- Monatsänderung
- 0.38%
- 6-Monatsänderung
- 13.35%
- Jahresänderung
- 5.75%