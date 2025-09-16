报价部分
货币 / XMHQ
XMHQ: Invesco S&P MidCap Quality ETF

105.18 USD 0.23 (0.22%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日XMHQ汇率已更改-0.22%。当日，交易品种以低点105.12和高点106.08进行交易。

关注Invesco S&P MidCap Quality ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

XMHQ股票今天的价格是多少？

Invesco S&P MidCap Quality ETF股票今天的定价为105.18。它在105.12 - 106.08范围内交易，昨天的收盘价为105.41，交易量达到360。XMHQ的实时价格图表显示了这些更新。

Invesco S&P MidCap Quality ETF股票是否支付股息？

Invesco S&P MidCap Quality ETF目前的价值为105.18。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.75%和USD。实时查看图表以跟踪XMHQ走势。

如何购买XMHQ股票？

您可以以105.18的当前价格购买Invesco S&P MidCap Quality ETF股票。订单通常设置在105.18或105.48附近，而360和-0.51%显示市场活动。立即关注XMHQ的实时图表更新。

如何投资XMHQ股票？

投资Invesco S&P MidCap Quality ETF需要考虑年度范围80.60 - 109.79和当前价格105.18。许多人在以105.18或105.48下订单之前，会比较0.38%和。实时查看XMHQ价格图表，了解每日变化。

Invesco S&P MidCap Quality ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Invesco S&P MidCap Quality ETF的最高价格是109.79。在80.60 - 109.79内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco S&P MidCap Quality ETF的绩效。

Invesco S&P MidCap Quality ETF股票的最低价格是多少？

Invesco S&P MidCap Quality ETF（XMHQ）的最低价格为80.60。将其与当前的105.18和80.60 - 109.79进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XMHQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

XMHQ股票是什么时候拆分的？

Invesco S&P MidCap Quality ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、105.41和5.75%中可见。

日范围
105.12 106.08
年范围
80.60 109.79
前一天收盘价
105.41
开盘价
105.72
卖价
105.18
买价
105.48
最低价
105.12
最高价
106.08
交易量
360
日变化
-0.22%
月变化
0.38%
6个月变化
13.35%
年变化
5.75%
04 十月, 星期六