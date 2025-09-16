XMHQ: Invesco S&P MidCap Quality ETF
今日XMHQ汇率已更改-0.22%。当日，交易品种以低点105.12和高点106.08进行交易。
关注Invesco S&P MidCap Quality ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XMHQ新闻
- Seasonal Weakness And A Stretch For Risk
- CIO Notebook: U.S. Government Shutdown Not Enough To Derail Momentum
- CDT Insider Sentiment September 2025: All In
- As U.S. Stocks Hit Records, Do Mexican Equities Offer Diversification Opportunities?
- Should Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) Be on Your Investing Radar?
- The Truth About Market Impacts Of Government Shutdowns
- Single Stock Volatility Jumps Higher As Earnings Approach
- S&P 500 Earnings: What's Expected For Q3 '25? A Brief History Of Tech Sector EPS Growth
- S&P 500 Snapshot: First Weekly Loss In A Month
- It's Shutdown Time Again
- Slowdown Signals: Are Leading Indicators Flashing Red?
- Above The Noise: Rate Cuts, Productivity Gains, And Gold Surge
- Record-High Price To Sales But Not For Equal Weight
- Wall Street Slip: A Closer Look At The Dow, S&P 500, And Nasdaq Decline
- Record Options Activity Post FOMC Led By Call Buying
- Why The Fed Prefers PCE Over CPI For Inflation Insights
- 15-Yr Bull Markets: Signs Of A Potential Major Top (Or Not) And Knowing What Hasn't Worked
- S&P 500 Earnings: Pay Attention To Asset Classes That Haven’t Worked In The Last 15 Years
- Weekly Outlook - PMI And PCE In Spotlight As US Dollar Remains Sensitive To US Labor Data
- Equities Supported By Improvement In Business Cycle Indicators
- S&P 500 Snapshot: Index Finishes The Week At Record High
- Record Share Of EPS Increases This Quarter, But Are Economic Cracks Forming?
- Inflection Points: No Reservations, Just Valuations
- S&P 2025 Target Raised To 7,000 On AI Momentum And Fed Clarity
常见问题解答
XMHQ股票今天的价格是多少？
Invesco S&P MidCap Quality ETF股票今天的定价为105.18。它在105.12 - 106.08范围内交易，昨天的收盘价为105.41，交易量达到360。XMHQ的实时价格图表显示了这些更新。
Invesco S&P MidCap Quality ETF股票是否支付股息？
Invesco S&P MidCap Quality ETF目前的价值为105.18。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.75%和USD。实时查看图表以跟踪XMHQ走势。
如何购买XMHQ股票？
您可以以105.18的当前价格购买Invesco S&P MidCap Quality ETF股票。订单通常设置在105.18或105.48附近，而360和-0.51%显示市场活动。立即关注XMHQ的实时图表更新。
如何投资XMHQ股票？
投资Invesco S&P MidCap Quality ETF需要考虑年度范围80.60 - 109.79和当前价格105.18。许多人在以105.18或105.48下订单之前，会比较0.38%和。实时查看XMHQ价格图表，了解每日变化。
Invesco S&P MidCap Quality ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Invesco S&P MidCap Quality ETF的最高价格是109.79。在80.60 - 109.79内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco S&P MidCap Quality ETF的绩效。
Invesco S&P MidCap Quality ETF股票的最低价格是多少？
Invesco S&P MidCap Quality ETF（XMHQ）的最低价格为80.60。将其与当前的105.18和80.60 - 109.79进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XMHQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
XMHQ股票是什么时候拆分的？
Invesco S&P MidCap Quality ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、105.41和5.75%中可见。
- 前一天收盘价
- 105.41
- 开盘价
- 105.72
- 卖价
- 105.18
- 买价
- 105.48
- 最低价
- 105.12
- 最高价
- 106.08
- 交易量
- 360
- 日变化
- -0.22%
- 月变化
- 0.38%
- 6个月变化
- 13.35%
- 年变化
- 5.75%