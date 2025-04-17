CotaçõesSeções
XFLT: XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust of Benefic

5.26 USD 0.01 (0.19%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do XFLT para hoje mudou para -0.19%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 5.25 e o mais alto foi 5.30.

Veja a dinâmica do par de moedas XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust of Benefic. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de XFLT hoje?

Hoje XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust of Benefic (XFLT) está avaliado em 5.26. O instrumento é negociado dentro de 5.25 - 5.30, o fechamento de ontem foi 5.27, e o volume de negociação atingiu 585. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de XFLT em tempo real.

As ações de XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust of Benefic pagam dividendos?

Atualmente XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust of Benefic está avaliado em 5.26. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -23.99% e USD. Monitore os movimentos de XFLT no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de XFLT?

Você pode comprar ações de XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust of Benefic (XFLT) pelo preço atual 5.26. Ordens geralmente são executadas perto de 5.26 ou 5.56, enquanto 585 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de XFLT no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de XFLT?

Investir em XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust of Benefic envolve considerar a faixa anual 4.76 - 7.17 e o preço atual 5.26. Muitos comparam -0.75% e -7.72% antes de enviar ordens em 5.26 ou 5.56. Estude as mudanças diárias de preço de XFLT no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust?

O maior preço de XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust (XFLT) no último ano foi 7.17. As ações oscilaram bastante dentro de 4.76 - 7.17, e a comparação com 5.27 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust of Benefic no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust?

O menor preço de XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust (XFLT) no ano foi 4.76. A comparação com o preço atual 5.26 e 4.76 - 7.17 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de XFLT em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de XFLT?

No passado XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust of Benefic passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 5.27 e -23.99% após os eventos corporativos.

Faixa diária
5.25 5.30
Faixa anual
4.76 7.17
Fechamento anterior
5.27
Open
5.26
Bid
5.26
Ask
5.56
Low
5.25
High
5.30
Volume
585
Mudança diária
-0.19%
Mudança mensal
-0.75%
Mudança de 6 meses
-7.72%
Mudança anual
-23.99%
