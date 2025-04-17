- Panorámica
XFLT: XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust of Benefic
El tipo de cambio de XFLT de hoy ha cambiado un -0.19%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 5.25, mientras que el máximo ha alcanzado 5.30.
Siga la dinámica de la pareja de divisas XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust of Benefic. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
XFLT News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de XFLT hoy?
XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust of Benefic (XFLT) se evalúa hoy en 5.26. El instrumento se negocia dentro de 5.25 - 5.30; el cierre de ayer ha sido 5.27 y el volumen comercial ha alcanzado 585. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios XFLT en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust of Benefic?
XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust of Benefic se evalúa actualmente en 5.26. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -23.99% y USD. Monitoree los movimientos de XFLT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de XFLT?
Puede comprar acciones de XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust of Benefic (XFLT) al precio actual de 5.26. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 5.26 o 5.56, mientras que 585 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de XFLT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de XFLT?
Invertir en XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust of Benefic implica tener en cuenta el rango anual 4.76 - 7.17 y el precio actual 5.26. Muchos comparan -0.75% y -7.72% antes de colocar órdenes en 5.26 o 5.56. Estudie los cambios diarios de precios de XFLT en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust?
El precio más alto de XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust (XFLT) en el último año ha sido 7.17. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 4.76 - 7.17, una comparación con 5.27 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust of Benefic en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust?
El precio más bajo de XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust (XFLT) para el año ha sido 4.76. La comparación con los actuales 5.26 y 4.76 - 7.17 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de XFLT en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de XFLT?
En el pasado, XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust of Benefic ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 5.27 y -23.99% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 5.27
- Open
- 5.26
- Bid
- 5.26
- Ask
- 5.56
- Low
- 5.25
- High
- 5.30
- Volumen
- 585
- Cambio diario
- -0.19%
- Cambio mensual
- -0.75%
- Cambio a 6 meses
- -7.72%
- Cambio anual
- -23.99%