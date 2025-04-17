XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust of Benefic股票今天的定价为5.26。它在5.25 - 5.30范围内交易，昨天的收盘价为5.27，交易量达到585。XFLT的实时价格图表显示了这些更新。

XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust股票的最高价格是多少？

在过去一年中，XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust的最高价格是7.17。在4.76 - 7.17内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust of Benefic的绩效。